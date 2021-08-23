Лиззи Тернер – британская модель и бьюти-блогерша, за которой следят более 170 тысяч подписчиков в инстаграме. Девушка частенько радует своих фанатов красивыми фотографиями и советами по косметики.
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Недавний пост Лиззи вызвал настоящий фурор: видео, где она показала себя без макияжа, собрало более 70 тысяч лайков. Обычно публикации девушки набирают по несколько тысяч лайков.
Вот, как Лиззи выглядит с макияжем
Лиззи любит делать себе яркий макияж / Фото инстаграм elizabethkayeturner
Фото Лиззи без макияжа. Вот это да!
Лиззи без макияжа / Скриншот инстаграм elizabethkayeturner
Подписчики оценили перевоплощение Лиззи / Скриншот инстаграм elizabethkayeturner
Подписчики блогерши были поражены таким перевоплощением. Они подтвердили, что девушка выглядит одинаково красиво как с макияжем, так и без него:
- Идеально.
- Роскошная на обоих фото.
- Ты очень милая.
- Хотела бы и я научиться так делать макияж.