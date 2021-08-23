Лиззи Тернер – британская модель и бьюти-блогерша, за которой следят более 170 тысяч подписчиков в инстаграме. Девушка частенько радует своих фанатов красивыми фотографиями и советами по косметики.

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Недавний пост Лиззи вызвал настоящий фурор: видео, где она показала себя без макияжа, собрало более 70 тысяч лайков. Обычно публикации девушки набирают по несколько тысяч лайков.

Вот, как Лиззи выглядит с макияжем

Лиззи любит делать себе яркий макияж / Фото инстаграм elizabethkayeturner

Фото Лиззи без макияжа. Вот это да!

Лиззи без макияжа / Скриншот инстаграм elizabethkayeturner

Подписчики оценили перевоплощение Лиззи / Скриншот инстаграм elizabethkayeturner

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Подписчики блогерши были поражены таким перевоплощением. Они подтвердили, что девушка выглядит одинаково красиво как с макияжем, так и без него: