Натхненна естетикою "Бріджертонів": дівчина повторила романтичні образи з популярного серіалу

На платформі Netflix 16 травня вийшов третій сезон популярного серіалу "Бріджертони". Альтернативна епоха Регентства настільки захоплює шанувальників, що вони намагаються повторити образи героїнь стрічки.

Так, блогерка Джина Хант має дуже яскраву зовнішність, яка ідеально вписується в романтичний образ. Дівчина полюбляє створювати різні зачіски й макіяжі, тому після прем'єри нового сезону "Бріджертонів" надихнулася героїнею Дафною Бріджертон й вирішила повторити її образ.

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Естетика Дафни з серіалу "Бріджертони"

Серіал "Бріджертони" підкорив серця шанувальниць з перших серій у 2020 році. 16 травня 2024 року на платформі Netflix вийшов 3 сезон популярної стрічки. Мільйони дівчат та жінок із захопленням переглядають кожну мить серіалу, й, ймовірно, мріють потрапити в атмосферу "Бріджертонів".

Блогерка Джина Хант вирішила допомогти у цьому, й натхненна образом Дафни Бріджертон вирішила створити романтичний макіяж та зачіску. Так, мейкап не потребує складних технік, адже "макіяж" Дафни – чиста шкіра з природним сяйвом і легким дівочим рум'янцем.

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Щоб повторити макіяж Дафни, варто створити рівний тон шкіри, додати трохи хайлайтеру й рум'ян. На повіки блогерка нанесла ніжно-рожеві тіні й злегка профарбувала вії. Брови також повинні бути доглянутими, тому необхідно їх розчесати й, за потреби, нафарбувати.

Губи Дафни мають нюдовий відтінок, тому достатньо буде скористатися олівцем та нанести тонкий шар помади.

Макіяж як у Дафни Бріджертон: дивіться відео

До слова, блогерка також продемонструвала, які зачіски можна повторити з "Бріджертонів". Оскільки Джина має кольоротип, як у Дафни Бріджертон, то такий стиль їй повторювати дуже просто.

Так, щоб створити вишукану зачіску, попередньо необхідно накрутити волосся. Коли волосся буде кучерявим, то локони варто зібрати до купи у легкий романтичний пучок. Зачіска тримається за допомогою шпильок, а акцентів образу додасть вишуканий аксесуар для волосся.

Одна з найзагадковіших героїнь серіалу – Леді Віслдаун. Здавалося б, що ніхто не помічає її серед Бріджертонів, однак вона помічає усіх. Леді Віслдаун також має незвичайну зовнішність й цікаву романтичну зачіску. Щоб її повторити, варто скористатися плойкою, яка допоможе створити кучері. Після цього волосся варто зачесати у напівхвіст й також зафіксувати шпильками. Романтичні аксесуари стануть гарним доповненням образу.

Зачіски, натхненні героїнями "Бріджертонів": дивіться відео

До слова, зачіску Дафни також можна легко повторити. Дуже часто героїня з'являється у кадрі зі злегка накрученим волоссям, зібраним у напівхвіст. Зачіска, прикрашена квітами, матиме неймовірний вигляд і відразу нагадує естетику "Бріджертонів".

Загалом, естетика альтернативної епохи Регентства сповнена вишуканими образами, розкішними сукнями й романтичною атмосферою. Втім, повторити макіяж чи зачіску героїнь серіалу "Бріджертони" легко, адже вони не потребують значних зусиль.