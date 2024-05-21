Так, блогер Джина Хант имеет очень яркую внешность, которая идеально вписывается в романтический образ. Девушка любит создавать различные прически и макияжи, поэтому после премьеры нового сезона “Бриджертонов” вдохновилась героиней Дафной Бриджертон и решила повторить ее образ.

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Эстетика Дафны из сериала "Бриджертоны"

Сериал "Бриджертоны" покорил сердца поклонниц с первых серий в 2020 году. 16 мая 2024 года на платформе Netflix вышел 3 сезон популярной ленты. Миллионы девушек и женщин с восторгом просматривают каждое мгновение сериала, и, вероятно, мечтают попасть в атмосферу "Бриджертонов".

Блогер Джина Хант решила помочь в этом, и вдохновленная образом Дафны Бриджертон решила создать романтический макияж и прическу. Так, мейкап не требует сложных техник, ведь "макияж" Дафны – чистая кожа с естественным сиянием и легким девичьим румянцем.

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Чтобы повторить макияж Дафны, стоит создать ровный тон кожи, добавить немного хайлайтера и румян. На веки блогерша нанесла нежно-розовые тени и слегка прокрасила ресницы. Брови также должны быть ухоженными, поэтому необходимо их расчесать и, при необходимости, накрасить.

Губы Дафны имеют нюдовый оттенок, поэтому достаточно будет воспользоваться карандашом и нанести тонкий слой помады.

Макияж как у Дафны Бриджертон: смотрите видео

К слову, блогер также продемонстрировала, какие прически можно повторить из "Бриджертонов". Поскольку Джина имеет цветотип, как у Дафны Бриджертон, то такой стиль ей повторять очень просто.

Так, чтобы создать изысканную прическу, предварительно необходимо накрутить волосы. Когда волосы будут кудрявыми, то локоны стоит собрать в кучу в легкий романтический пучок. Прическа держится с помощью шпилек, а акцентов образу придаст изысканный аксессуар для волос.

Одна из самых загадочных героинь сериала – Леди Вислдаун. Казалось бы, что никто не замечает ее среди Бриджертонов, однако она замечает всех. Леди Вислдаун также имеет необычную внешность и интересную романтическую прическу. Чтобы ее повторить, стоит воспользоваться плойкой, которая поможет создать кудри. После этого волосы стоит зачесать в полухвост и также зафиксировать шпильками. Романтические аксессуары станут хорошим дополнением образа.

Прически, вдохновленные героинями "Бриджертонов": смотрите видео

К слову, прическу Дафны также можно легко повторить. Очень часто героиня появляется в кадре со слегка накрученными волосами, собранными в полухвост. Прическа, украшенная цветами, будет иметь невероятный вид и сразу напоминает эстетику "Бриджертонов".

В общем, эстетика альтернативной эпохи Регентства полна изысканными образами, роскошными платьями и романтической атмосферой. Впрочем, повторить макияж или прическу героинь сериала "Бриджертоны" легко, ведь они не требуют значительных усилий.