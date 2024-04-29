Ефект важко не помітити: дівчина відмовилась від цукру та показала, як вона змінилась за 2 тижні

Коли 25-річна американська інфлюенсерка Тіффані Енрікес вирішила відмовитися від цукру та оброблених харчових продуктів, вона не очікувала, що так швидко відчує покращення свого фізичного та психічного стану.

Чому дівчина наважилась на такий експеримент та як відмова від цукру змінила її життя, розповідаємо далі.

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Як відмова від цукру змінила життя дівчини

Нещодавно Тіффані Енрікес поділилася у тікток відео, яке демонструє її трансформацію після двох тижнів відмови від цукру. Ролик блогерки став вірусним.

Після відмови від цукру я помітила підвищення рівня енергії, поліпшення настрою, зниження тривожності, покращення якості сну, моя шкіра стала чистішою,

– ділиться своїм досвідом дівчина.

Як блогерка змінилась після відмови від цукру: дивіться відео

Раніше Тіффані споживала цукор щодня, вживаючи печиво, морозиво та інші оброблені продукти. Спочатку вона вирішила змінити свій звичний раціон у січні, аби вилікувати розлад кишківника, однак позбутися звички виявилося не так легко, як здавалось на перший погляд, тож дівчина відновила свій експеримент навесні.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

У результаті через два тижні дієти вона отримала сяючу та чисту шкіру, а також загальне покращення самопочуття.

Окрім фізичних переваг, я відчула більшу ясність розуму, зменшився туман в голові та покращилися мої когнітивні функції. Крім того, я більше не відчуваю проблем зі здоров’ям кишківника,

– каже блогерка.

Який результат відмови від цукру отримала дівчина: дивіться відео

Тіффані замінила свою попередню дієту натуральною їжею. Тепер вона віддає перевагу фруктам, овочам, нежирним білкам та іншим корисним інгредієнтам. Водночас американка все ще насолоджується натуральними підсолоджувачами, такими як мед, сухофрукти, манго чи фініки, додаючи їх до збалансованої дієти.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є будь-які питання, зверніться до фахівця.