Як вони робить доглядові процедури з картоплею та який результат вони мають, розповідаємо далі.

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Як жінка використовує картоплю для боротьби з темними колами

37-річна жінка з Великої Британії вирішила перевірити популярний тренд в тікток. Вона використовує сирі картопляні слайси для того, щоб позбутися чорних кіл під очима, зморшок та пігментації на обличчі.

Як адміністраторка з трьома дітьми та собакою я не можу дозволити собі витрачатися на дорогі засоби для догляду за шкірою, тож картопля здалася мені ідеальним безплатним варіантом,

– пояснює британка.

На диво, лайфхак виявився надзвичайно ефективним та економічним, тож тепер жінка регулярно нарізає кружальця сирої картоплі та прикладає їх на 30 хвилин до області під очима. Після першої спроби вона одразу відчула заспокійливий, охолоджувальний ефект та помітила, що в'яла шкіра стала більш підтягнутою, гладенькою та свіжою.

Як змінилось обличчя жінки / Фото The Sun

Виявляється, картопля є природним джерелом гіалуронової кислоти – потужного зволожувального інгредієнта, який часто міститься у кремах,

– каже британка.

Вона додає, що результати перевершили всі її очікування.

Величезна перевага – це доступність картоплі порівняно з традиційними засобами для догляду за шкірою, але таку процедуру потрібно повторювати щоденно, щоб досягти максимального ефекту,

– ділиться жінка.

Позитивний ефект від картоплі підтверджує й косметолог Дін Робайє. За його словами, вона містить багато корисних для шкіри сполук.

Там є різні біологічно активні сполуки. Наприклад, фермент катехолази має дивовижний висвітлювальний ефект на шкіру навколо очей, навіть кращий, аніж огірок. Це також природне джерело вітаміну С, В6, цинку, азелаїнової кислоти та ніацинаміду,

– зазначив експерт.

Крім того, картопля має протизапальні, антиоксидантні та антимікробні властивості, що робить її корисною для лікування сонячних опіків, акне, розацеа та екземи.

Додамо, що цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Щодо будь-яких питань, зверніться до фахівця.