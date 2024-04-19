Однак, щоб цей, здавалося б чудодійний засіб, подіяв, важливо правильно підібрати патчі залежно від своїх потреб. На що звертати увагу під час вибору та як використовувати патчі, розповідаємо далі.

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Як вибрати патчі під очі

Патчі відрізняються один від одного за складом і проблемою, з якою вони мають впоратися. Ефект помітний після першого ж застосування і стає постійним при регулярному використанні.

Є патчі зволожувальні, розгладжувальні, живильні, а також дренувальні (від набряків). Хочете позбутися синців під очима – шукайте у складі кофеїн, прибрати набряки та глибоко зволожити – гіалуронову кислоту.

Якщо ж необхідно розгладити дрібні мімічні зморшки, вибирайте патчі на основі колагену, пептидів і антиоксидантів.

Для зняття втоми використовуйте патчі на основі пантенолу та ефірних олій.

Патчі мають як миттєвий, так і накопичувальний ефект / Фото Freepik

Як правильно користуватися патчами

Патчі під очі можна використовувати щодня. Це зробить шкіру відпочилою, блискучою і гладкою. Якщо ж можливості використовувати патчі під очі так часто немає, 2-3 рази на тиждень забезпечать накопичувальний ефект.

Разом з тим є три правила, як правильно використовувати патчі під очі, щоб отримати максимум користі: