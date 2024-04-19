Однак, щоб цей, здавалося б чудодійний засіб, подіяв, важливо правильно підібрати патчі залежно від своїх потреб. На що звертати увагу під час вибору та як використовувати патчі, розповідаємо далі.
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Як вибрати патчі під очі
Патчі відрізняються один від одного за складом і проблемою, з якою вони мають впоратися. Ефект помітний після першого ж застосування і стає постійним при регулярному використанні.
Є патчі зволожувальні, розгладжувальні, живильні, а також дренувальні (від набряків). Хочете позбутися синців під очима – шукайте у складі кофеїн, прибрати набряки та глибоко зволожити – гіалуронову кислоту.
Якщо ж необхідно розгладити дрібні мімічні зморшки, вибирайте патчі на основі колагену, пептидів і антиоксидантів.
Для зняття втоми використовуйте патчі на основі пантенолу та ефірних олій.
Патчі мають як миттєвий, так і накопичувальний ефект / Фото Freepik
Як правильно користуватися патчами
Патчі під очі можна використовувати щодня. Це зробить шкіру відпочилою, блискучою і гладкою. Якщо ж можливості використовувати патчі під очі так часто немає, 2-3 рази на тиждень забезпечать накопичувальний ефект.
Разом з тим є три правила, як правильно використовувати патчі під очі, щоб отримати максимум користі:
- Якщо ви летите літаком і у вас немає можливості зняти макіяж, не варто користуватися патчами під очі. Залишати їх можна тільки на попередньо очищеній, сухій шкірі – в іншому разі поєднання інгредієнтів косметики та компонентів у просоченні патчів може дати непередбачувану реакцію на шкірі, спричинивши подразнення, почервоніння або алергічну реакцію.
- Перед тим як користуватися патчами, зробіть легкий масаж делікатної зони навколо очей, постукуючи кінчиками пальців по орбітальній кістці, або зробіть кілька вправ із практики фейсбілдингу – ці прості дії покращать циркуляцію та допоможуть корисним інгредієнтам патчів працювати на повну силу.
- Після використання і зняття патчів через 15 – 20 хвилин або наступного ранку (наприклад, патчі з мікроголками зазвичай залишають на всю ніч) не варто змивати залишки засобу водою – краще легкими поплескуваннями розподіліть їх по шкірі.