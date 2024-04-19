Однако, чтобы это, казалось бы чудодейственное средство, подействовало, важно правильно подобрать патчи в зависимости от своих потребностей. На что обращать внимание при выборе и как использовать патчи, рассказываем далее.

К теме Понадобится единственное средство: как сделать полный макияж с помощью только помады

Как выбрать патчи под глаза

Патчи отличаются друг от друга по составу и проблеме, с которой они должны справиться. Эффект заметен после первого же применения и становится постоянным при регулярном использовании.

Есть патчи увлажняющие, разглаживающие, питательные, а также дренирующие (от отеков). Хотите избавиться от синяков под глазами – ищите в составе кофеин, убрать отеки и глубоко увлажнить – гиалуроновую кислоту.

Если же необходимо разгладить мелкие мимические морщинки, выбирайте патчи на основе коллагена, пептидов и антиоксидантов.

Для снятия усталости используйте патчи на основе пантенола и эфирных масел.

Патчи имеют как мгновенный, так и накопительный эффект / Фото Freepik

Как правильно пользоваться патчами

Патчи под глаза можно использовать ежедневно. Это сделает кожу отдохнувшей, блестящей и гладкой. Если же возможности использовать патчи под глаза так часто нет, 2-3 раза в неделю обеспечат накопительный эффект.

Вместе с тем есть три правила, как правильно использовать патчи под глаза, чтобы получить максимум пользы: