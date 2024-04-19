Однако, чтобы это, казалось бы чудодейственное средство, подействовало, важно правильно подобрать патчи в зависимости от своих потребностей. На что обращать внимание при выборе и как использовать патчи, рассказываем далее.
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Как выбрать патчи под глаза
Патчи отличаются друг от друга по составу и проблеме, с которой они должны справиться. Эффект заметен после первого же применения и становится постоянным при регулярном использовании.
Есть патчи увлажняющие, разглаживающие, питательные, а также дренирующие (от отеков). Хотите избавиться от синяков под глазами – ищите в составе кофеин, убрать отеки и глубоко увлажнить – гиалуроновую кислоту.
Если же необходимо разгладить мелкие мимические морщинки, выбирайте патчи на основе коллагена, пептидов и антиоксидантов.
Для снятия усталости используйте патчи на основе пантенола и эфирных масел.
Патчи имеют как мгновенный, так и накопительный эффект / Фото Freepik
Как правильно пользоваться патчами
Патчи под глаза можно использовать ежедневно. Это сделает кожу отдохнувшей, блестящей и гладкой. Если же возможности использовать патчи под глаза так часто нет, 2-3 раза в неделю обеспечат накопительный эффект.
Вместе с тем есть три правила, как правильно использовать патчи под глаза, чтобы получить максимум пользы:
- Если вы летите самолетом и у вас нет возможности снять макияж, не стоит пользоваться патчами под глаза. Оставлять их можно только на предварительно очищенной, сухой коже – в противном случае сочетание ингредиентов косметики и компонентов в пропитке патчей может дать непредсказуемую реакцию на коже, вызвав раздражение, покраснение или аллергическую реакцию.
- Перед тем как пользоваться патчами, сделайте легкий массаж деликатной зоны вокруг глаз, постукивая кончиками пальцев по орбитальной кости, или сделайте несколько упражнений из практики фейсбилдинга – эти простые действия улучшат циркуляцию и помогут полезным ингредиентам патчей работать в полную силу.
- После использования и снятия патчей через 15 – 20 минут или на следующее утро (например, патчи с микроиглами обычно оставляют на всю ночь) не стоит смывать остатки средства водой – лучше легкими похлопываниями распределите их по коже.