Как они делает уходовые процедуры с картофелем и какой результат они имеют, рассказываем далее.

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Как женщина использует картофель для борьбы с темными кругами под глазами

37-летняя женщина из Великобритании решила проверить популярный тренд в тикток. Она использует сырые картофельные слайсы для того, чтобы избавиться от черных кругов под глазами, морщин и пигментации на лице.

Как администратор с тремя детьми и собакой я не могу позволить себе тратиться на дорогие средства для ухода за кожей, поэтому картофель показался мне идеальным бесплатным вариантом,

– объясняет британка.

На удивление, лайфхак оказался чрезвычайно эффективным и экономичным, и теперь женщина регулярно нарезает кружочки сырого картофеля и прикладывает их на 30 минут к области под глазами. После первой попытки она сразу почувствовала успокаивающий, охлаждающий эффект и заметила, что дряблая кожа стала более подтянутой, гладкой и свежей.

Как изменилось лицо женщины / Фото The Sun

Оказывается, картофель является природным источником гиалуроновой кислоты – мощного увлажняющего ингредиента, который часто содержится в кремах,

– говорит британка.

Она добавляет, что результаты превзошли все ее ожидания.

Огромное преимущество – это доступность картофеля по сравнению с традиционными средствами для ухода за кожей, но такую процедуру нужно повторять ежедневно, чтобы достичь максимального эффекта,

– делится женщина.

Положительный эффект от картофеля подтверждает и косметолог Дин Робайе. По его словам, она содержит много полезных для кожи соединений.

Там есть различные биологически активные соединения. Например, фермент катехолазы имеет удивительный осветительный эффект на кожу вокруг глаз, даже лучше, чем огурец. Это также природный источник витамина С, В6, цинка, азелаиновой кислоты и ниацинамида,

– отметил эксперт.

Кроме того, картофель имеет противовоспалительные, антиоксидантные и антимикробные свойства, что делает его полезным для лечения солнечных ожогов, акне, розацеа и экземы.

Добавим, что этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. По любым вопросам, обратитесь к специалисту.