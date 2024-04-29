Почему девушка решилась на такой эксперимент и как отказ от сахара изменил ее жизнь, рассказываем далее.

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Как отказ от сахара изменил жизнь девушки

Недавно Тиффани Энрикес поделилась в тикток видео, которое демонстрирует ее трансформацию после двух недель отказа от сахара. Ролик блогера стал вирусным.

После отказа от сахара я заметила повышение уровня энергии, улучшение настроения, снижение тревожности, улучшение качества сна, моя кожа стала чище,

– делится своим опытом девушка.

Как блогер изменилась после отказа от сахара: смотрите видео

Ранее Тиффани потребляла сахар ежедневно, употребляя печенье, мороженое и другие обработанные продукты. Сначала она решила изменить свой привычный рацион в январе, чтобы вылечить расстройство кишечника, однако избавиться от привычки оказалось не так легко, как казалось на первый взгляд, поэтому девушка возобновила свой эксперимент весной.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу. В результате через две недели диеты она получила сияющую и чистую кожу, а также общее улучшение самочувствия.

Кроме физических преимуществ, я почувствовала большую ясность ума, уменьшился туман в голове и улучшились мои когнитивные функции. Кроме того, я больше не испытываю проблем со здоровьем кишечника,

– говорит блогер.

Какой результат отказа от сахара получила девушка: смотрите видео

Тиффани заменила свою предыдущую диету натуральной пищей. Теперь она отдает предпочтение фруктам, овощам, нежирным белкам и другим полезным ингредиентам. В то же время американка все еще наслаждается натуральными подсластителями, такими как мед, сухофрукты, манго или финики, добавляя их к сбалансированной диете.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к специалисту.