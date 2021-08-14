Дивовижно, але це відео моментально завірусилося на її сторінці у тіктоці z.blogs. Всього за кілька днів його подивилися понад 5 мільйонів разів. Зазвичай відео блогерки набирають значно менше переглядів.

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Звісно, це важко назвати ресторанчиком. Дівчина просто взяла невелику коробку та розклала трошки їжі невеликими купками (варення, яблуко, мед, сир). Вона хотіла побачити, яку смакоту найбільше полюбляють мурахи. Як виявилося, їм особливо сподобався мед та кусочки сиру.

Згодом дівчина вирішила урізноманітнити вибір їжі у своєму "ресторанчику". Тепер мурахи могли спробувати чіпси, подрібнені фісташки, паніровку для сухарів та навіть кокосове печиво.

Дівчині навіть вдалося зафіксувати, як дві мурашки не змогли поділити між собою маленьку крихту хліба.

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Не бийтеся через хліб! – написала блогерка у відео.