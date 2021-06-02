Блогерка випадково пролежала у ванній 16 годин: що з нею сталося

Молода блогерка шокувала своїх підписників неочікуваним експериментом. Вона пролежала у ванній аж 16 годин і не знала, що далі робити: її тіло шалено змінилося.

Ми всі знаємо, що після 30-40 хвилин прийому ванни на шкірі з’являються невеликі зморшки. Але що буде, якщо така процедура триватиме 16 годин?

Цікаво Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні

Про це чудово знає блогерка під ніком msdanalee: у своєму відео вона пояснила, що випадково пролежала у ванній практично весь день. Дівчина серйозно злякалася через власні ступні, які змінилися до невпізнаваності.

Ось як виглядає результат випадкового 16-годинного перебування у ванній, Боже мій. Порадьте, як мені швидко повернути власні ноги, будь ласка! – написала блогерка.

Ось що сталося із її ступнями: на них з’явилося безліч зморшок, а шкіра набула біло-сірого кольору.

Як змінилися ступні / Скриншот тікток msdanalee

Користувачі тіктоку переглянули відео блогерки понад 1 мільйон разів. У них зазвичай виникало одне питання: як так сталося, що дівчина випадково провела у ванній аж 16 годин?

Цікаво 35-річну маму постійно плутають з її дочкою: вона дуже молодо виглядає

Утім, msdanalee так і не пояснила, що насправді відбулося. Ось найпопулярніші коментарі:

Як можна випадково прийняти 16-годинну ванну? Моя вода замерзає вже через 30 хвилин.

Вода зазвичай холоне через 30-40 хвилин. Що ти там робила решту часу?

16 годин? Я би зрозумів, якщо б ви заснули у ванній, але ви ж не спите більше 9 годин?