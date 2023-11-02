Блогерка під нікнеймом uede.art днями опублікувала у мережі ролик, на якому показала незвичний костюм із поліетиленових пакетів, повідомляє 24 Канал. Відео за кілька днів зібрало 25 мільйонів переглядів та майже 4 мільйони лайків.

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"Костюм для снайпера"

В описі до відео блогерка відзначила, що хоче виготовити трон із пластику та комбінезон і, вочевидь, саме останній вона продемонструвала на кадрах, опублікувавши ще кілька роликів з реверсом відео.

На сірий комбінезон дівчина витратила кілька сотень поліетиленових пакетів і результат і справді вражає. Блогерка продемонструвала заворожуючі кадри, адже коли вона підстрибує в цьому костюмі – це виглядає справді заворожує.

Костюм з поліетилену підкорив мережу: дивіться відео

Користувачі в захваті від роботи блогерки. Однак дехто розгледів у ній надзвичайно серйозний підтекст, який стосується проблеми використання пластику, який зараз забруднює довколишнє середовище.

Інші ж користувачі стверджують, що комбінезон з поліетилену схожий на костюм для снайпера.