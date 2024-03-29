Попри тяжку працю Йо часто чує стереотипи, мовляв, їй "пощастило з генетикою" або "це все швидкий метаболізм". Втім, дівчина багатьма своїми відео показала, що досягла такого результату лише працею.

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Як дівчина схудла на 40 кілограмів

Йо Вуенш – молода інфлюенсерка з Гамбурга. Нині вона має фантастичну фігуру та дає поради щодо тренувань та правильного й збалансованого харчування.

Однак так було не завжди. Ще у підлітковому віці у Йо почалися проблеми із зайвою вагою. З віком дівчина не худла, а навпаки – лише набирала вагу. Вона розуміла, що так не повинно продовжуватися, тому поставила ціль схуднути.

Коли дівчина лише починала свій шлях, то не розуміла, що є здоровим харчуванням, а що ні. Втім, її це не зупинило, і вона почала самостійно вивчати все. Йо почала збалансовано харчуватися, дотримуючись дефіциту калорій, та наполегливо тренуватися. У соцмережах дівчина зізнавалася, що це було дуже складно, адже інколи результат був взагалі непомітним, що лише більше засмучувало.

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Йо продовжувала тренуватися й за перші 4 місяці схудла на 30 кілограмів. Коли їй вдалося досягти таких неймовірних результатів, то дівчина продовжила займатися спортом. Потім їй вдалося схуднути ще на 10 кілограмів. Загалом, на шляху до своєї мрії Йо скинула 40 кілограмів за 3 роки.

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Й хоча дівчина у мережі показує, як подолала шлях до схуднення, нерідко у свою адресу вона чує стереотипні заяви, мовляв, їй "пощастило з генетикою" або те, що вона буцімто "має швидкий метаболізм". Кожного разу, коли Йо чує схожі заяви, вона доводить, що досягла такого результату лише завдяки клопіткій праці – постійним тренуванням, збалансованому харчуванню та дефіциту калорій.