Несмотря на тяжелый труд Йо часто слышит стереотипы, мол, ей "повезло с генетикой" или "это все быстрый метаболизм". Впрочем, девушка многими своими видео показала, что достигла такого результата только трудом.
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Как девушка похудела на 40 килограммов
Йо Вуэнш – молодая инфлюенсерка из Гамбурга. Сейчас она имеет фантастическую фигуру и дает советы по тренировкам и правильному и сбалансированному питанию.
Однако так было не всегда. Еще в подростковом возрасте у Йо начались проблемы с лишним весом. С возрастом девушка не худела, а наоборот – только набирала вес. Она понимала, что так не должно продолжаться, поэтому поставила цель похудеть.
Когда девушка только начинала свой путь, то не понимала, что является здоровым питанием, а что нет. Впрочем, ее это не остановило, и она начала самостоятельно изучать все. Йо начала сбалансировано питаться, соблюдая дефицит калорий, и упорно тренироваться. В соцсетях девушка признавалась, что это было очень сложно, ведь иногда результат был вообще незаметным, что только больше расстраивало.
Йо продолжала тренироваться и за первые 4 месяца похудела на 30 килограммов. Когда ей удалось достичь таких невероятных результатов, то девушка продолжила заниматься спортом. Затем ей удалось похудеть еще на 10 килограммов. В общем, на пути к своей мечте Йо сбросила 40 килограммов за 3 года.
Как изменилась девушка после похудения: смотрите видео
И хотя девушка в сети показывает, как преодолела путь к похудению, нередко в свой адрес она слышит стереотипные заявления, мол, ей "повезло с генетикой" или то, что она якобы "имеет быстрый метаболизм". Каждый раз, когда Йо слышит подобные заявления, она доказывает, что достигла такого результата только благодаря кропотливому труду – постоянным тренировкам, сбалансированному питанию и дефициту калорий.