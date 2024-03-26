Как выглядит любительница фитнеса с непривычными параметрами, а также благодаря чему ей удалось достичь неслыханных результатов, рассказываем далее.

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Как живет голландская "женщина-Халк"

34-летняя любительница фитнеса из Нидерландов Джеки Коорн называет себя "женщиной-Халком". Ее бицепсы в обхвате больше, чем у Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы: 24 дюйма (61 сантиметр) против 22 (56 сантиметров).

Женщина всегда занималась фитнесом, но только после того, как в 2020 году ей пришлось отказаться от кикбоксинга из-за пандемии, она поняла, что ей гораздо комфортнее с большими размерами.

С тех пор Джеки выросла в весе более чем вдвое, приняв свою необычную фигуру и посвятив себя наращиванию мышц. Сейчас нидерландка чувствует себя сильнее, чем когда-либо, и, несмотря на то, что в интернете ее называют "толстой" или "слишком мужественной", она концентрируется только на позитиве и призывает других людей поступать так же.

Я не придаю значения негативным мнениям, всегда найдутся люди, которые думают, что знают лучше или могут сделать лучше, но это мое путешествие, и я буду делать его по-своему, без негативных комментариев. Честно говоря, если люди говорят вам неприятные вещи на вашем пути, просто игнорируйте негативные комментарии,

– сказала Джеки в интервью Media Drum World.

Как выглядит "женщина-Халк": смотрите фото

Джеки Коорн рассказала, что когда она занималась кикбоксингом, то всегда чувствовала себя сильной, но при этом истощенной из-за постоянных диет. Теперь же, будучи настоящей "женщиной-Халком", она чувствует себя комфортнее, потому что ей не нужно постоянно снижать вес.

Она просто сосредоточилась на здоровом питании, стараясь потреблять как можно больше калорий в период набора мышечной массы, и поднимает тяжести, чтобы нарастить мышцы.

Кроме того, голландка начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний, после чего делает двухчасовую силовую работу в зале, которая обычно охватывает подъем до 150 килограммов, жим лежа до 200 килограммов, приседания с дополнительным весом в 100 килограммов и жим ногами до 450 килограммов. Это довольно исключительный результат даже для мужчин, которые занимаются бодибилдингом.