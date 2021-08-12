Про незручний інцидент Мікаела Теста розповіла на своїй сторінці у тіктоці. Дівчина стверджує, що багато жіночок дивилися на неї з відразою. Ось образ, натхненний модою 2000-х років, в якому вона вирішила піти в супермаркет. Детальне відео – в кінці матеріалу.

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Кожна бабуся на мене дивилися з відразою, через що я відчувала себе дещо неспокійно, – прокоментувала ситуацію дівчина.

Як одягнулася Мікаела / Скриншот тікток mikaelatesta

Історія Мікаели одразу завірусилася у тіктоці: відео переглянули понад мільйон разів. Над роликом поставили спеціальну позначку, у якій не рекомендують повторювати дії блогерки. Утім, підписники підтримали Мікаелу:

  • Це дуже звабливо.
  • Ти виглядала чарівною королевою.
  • Ти прекрасно виглядаєш. Не звертай увагу на інших людей.

До слова, Мікаела не вперше потрапляє в таку ж халепу. Буквально місяць тому у неї стався схожий конфлікт.

Я фактично посварилася з жінкою та її чоловіком в місцевому торговому центрі близько місяця тому через таку ж проблему, – розповіла дівчина.

Раніше Мікаела розповіла, що заробила "мільйони доларів США", публікуючи відверті фото на сайті для дорослих Only Fans.