О неудобном инциденте Микаэла Теста рассказала на своей странице в тиктоке. Девушка утверждает, что многие женщины смотрели на нее с отвращением. Вот образ, вдохновленный модой 2000-х годов, в котором она решила пойти в супермаркет. Подробное видео – в конце материала.
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Бабушки смотрели на меня с отвращением, из-за чего я чувствовала себя немного беспокойно, – прокомментировала ситуацию девушка.
Как оделась Микаэла / Скриншот тикток mikaelatesta
История Микаэлы сразу завирусилася в тиктоке: видео посмотрели более миллиона раз. Над роликом также поставили специальную отметку, в которой не рекомендуют повторять действия блогерши. Впрочем, подписчики поддержали Микаэлу:
- Это очень соблазнительно.
- Ты выглядела очаровательной королевой.
- Ты прекрасно выглядишь. Не обращай внимание на других людей.
К слову, Микаэла не первый раз попадает в такую ситуацию. Буквально месяц назад у девушки случился похожий конфликт.
Я фактически поссорилась с женщиной и ее мужем в местном торговом центре около месяца назад через ту же проблему, – рассказала девушка.
Ранее Микаэла рассказывала, что заработала "миллионы долларов США", публикуя откровенные фото на сайте для взрослых Only Fans.