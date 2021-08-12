Блогерку засоромили у супермаркеті через надто відвертий одяг: фото
Джерело:тікток mikaelatesta
Австралійська блогерка вирішила одягнути міні-спідничку з коротеньким топом для походу у супермаркет. Це не сподобалося місцевим бабусям.
Про незручний інцидент Мікаела Теста розповіла на своїй сторінці у тіктоці. Дівчина стверджує, що багато жіночок дивилися на неї з відразою. Ось образ, натхненний модою 2000-х років, в якому вона вирішила піти в супермаркет. Детальне відео – в кінці матеріалу.
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Кожна бабуся на мене дивилися з відразою, через що я відчувала себе дещо неспокійно, – прокоментувала ситуацію дівчина.
Як одягнулася Мікаела / Скриншот тікток mikaelatesta
Історія Мікаели одразу завірусилася у тіктоці: відео переглянули понад мільйон разів. Над роликом поставили спеціальну позначку, у якій не рекомендують повторювати дії блогерки. Утім, підписники підтримали Мікаелу:
- Це дуже звабливо.
- Ти виглядала чарівною королевою.
- Ти прекрасно виглядаєш. Не звертай увагу на інших людей.
До слова, Мікаела не вперше потрапляє в таку ж халепу. Буквально місяць тому у неї стався схожий конфлікт.
Я фактично посварилася з жінкою та її чоловіком в місцевому торговому центрі близько місяця тому через таку ж проблему, – розповіла дівчина.
Раніше Мікаела розповіла, що заробила "мільйони доларів США", публікуючи відверті фото на сайті для дорослих Only Fans.