Як виглядає оригінальна сукня та наскільки якісною зробили підробку, розповідаємо далі. Гарантуємо: AliExpress вміє дивувати.

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Як виглядає оригінальна сукня та її аналог з AliExpress

Тоні Нортон вийшла заміж пів року тому. До вівтаря жінка йшла у "голій" дизайнерській весільній сукні, зшитій на замовлення. Її образ став популярним та облетів усі соцмережі.

Як виявилося нещодавно, популярність сукні Тоні стала настільки високою, що її навіть скопіював та почав продавати інтернет-магазин AliExpress.

Наречена була приголомшена, коли знайшла підробку своєї весільної сукні на китайському сайті. Однак вона не розгубилася і вирішила купити набагато дешевший аналог свого вбрання, щоб порівняти його з оригіналом.

Жінка поділилась оглядом на сукню у тікток. У відео вона пояснила, що отримала електронний лист про те, що її сукню було продано на AliExpress за невелику суму.

Я зробила те, що, на мою думку, зробила б будь-яка поважна наречена – я купила її. Я хотіла побачити, яку сукню вони продають людям і чи хороша вона,

– каже Тоні.

Як виглядає оригінальна та відтворена весільна сукня: дивіться відео

Зіркова наречена замовила сукню за 200 доларів, хоча вона й боялася, що вбрання не підійде, оскільки роздрібний продавець не запитав її параметрів.

За кілька тижнів, коли товар прибув, жінка показала підробку своєї сукні. Різниця була помітна щойно вона відкрила замовлення.

Тоні описала сітку на сукні як "неприємну роботу" і додала, що в ній відсутній корсет, який був на її весільному вбранні. Крім того, її сукня виглядає зовсім інакше, якщо їх тримати поруч.

Водночас жінка стверджує, що у підробленій версії зробили правильний силует з білим мереживом, тому якщо виправити проблеми та низьку якість сітки, сукня може стати непоганим бюджетним варіантом.

