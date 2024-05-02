Універсальна зачіска, яка пасує всім: як підстригти боб-каре власноруч

Стрижка боб-каре не втрачає своєї актуальності протягом багатьох років. Так, змінюються варіації зачіски, однак вона з року в рік залишається в тренді.

Чимало жінок мають сильне бажання власноруч підстригти волосся. Як зробити трендовий боб власноруч в домашніх умовах – розповість Life 24.

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Як підстригти каре в домашніх умовах

Напевно, кожна дівчина намагалася самотужки підстригти волосся. Втім, кінцевий результат міг бути зовсім не таким, як очікувалося. Таке трапляється через те, що техніка стрижки не дотримується.

Ясна річ, не професійному перукарю в домашніх умовах дуже складно рівно підстригти волосся, а особливо каре. Тому щоб нова стрижка мала гарний вигляд, необхідно дотримуватися простих правил.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Спочатку необхідно злегка намочити волосся, а після цього – ретельно розчесати й зробити кілька хвостів внизу. На кожен хвіст необхідно по дві гумки для волосся: одна буде триматиме волосся біля коренів, а друга – на бажаній довжині боб-каре. Кількість таких хвостів залежить від природньої густоти волосся, але їх має бути щонайменше 4.

Нижні гумки для волосся мають бути закріплені на однаковій довжині, адже від цього залежатиме рівна лінія боб-каре. Після цього можна починати стрижку. Обрізати волосся варто над нижньою резинкою гострими ножицями.

Боб-каре в домашніх умовах: дивіться відео

Після цього варто вирівняти лінію боб-каре, а також можна профілірувати кінчики, щоб зменшити густоту волосся. Важливо, щоб під час стрижки волосся залишалося вологим, адже так його простіше стригти.

Втім, деякі жінки власноруч стрижуть боб-каре й на сухому волоссі й без хвостів. Однак новачкам такий спосіб краще не тестувати.

Стрижка боб-каре на сухому волоссі: дивіться відео

Як зробити боб-каре власноруч: дивіться відео

Жінкам з довгим волоссям може бути складно визначити однакову довжину волосся. У таких випадках можна скористатися будь-якими предметами, які допоможуть виміряти рівну лінію. У крайньому разі, довжину можна виміряти за допомогою сантиметрової стрічки чи лінійки.