Що це за стрижка, як вона виглядає та у чому особливості "боба принцеси", розповідаємо далі.

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Що таке "боб принцеси"

"Боб принцеси" – це яскрава стрижка та ідеальний варіант для тих, хто хоче змінити свій стиль влітку.

Нікола Вуд, провідна фахівчиня із зачісок і засновниця Hair Made Easi, пояснює, що це коротка стрижка вище плечей, але трохи нижче вух. Вона чудово підходить для тих, хто хоче мати свіжий, легкий зріз у літню спеку.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Серед фанатів такого бобу вже акторка Ель Фаннінг, Джіджі Хадід і принцеса Греції та Данії Марія-Олімпія.

Як виглядає модна стрижка: дивіться фото

2024 рік – це рік боб. У попередні роки домінували великі, пружні стрижки та довгі фасони, але цього року повернулися короткі,

– каже Вуд.

Крім того, вона додає, що зачіски, натхненні 90-ми, знову в тренді. А короткі глянцеві боби були дуже популярні в 90-х роках, тому не дивно, що вони повертаються цього разу з "бобом принцеси".

"Боб принцеси": дивіться фото

Кому пасує “боб принцеси”

Експертка зауважує, що ця зачіска підходить будь-якій формі обличчя, залежно від обраної довжини, та пасуватиме для всіх типів волосся.

Ті, у кого тонше волосся, ви зможете дотримуватися однієї довжини свого бобу, оскільки вона буде акуратно сидіти в ідеальній формі навколо вашого обличчя. Однак, якщо ваше волосся густіше, можливо, ви захочете додати шари, щоб трохи зменшити вагу,

– зазначає перукарка.

Нікола Вуд зауважує, що кожен має власний стиль, тож хоч перукарі й зрозуміють, яку зачіску ви хочете, краще мати кілька референсів з собою, щоб отримати точно бездоганну стрижку.