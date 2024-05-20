В стилі Old money можна створити й вишукані та елегантні зачіски на кожен день. Які образи можна легко повторити – далі у добірці Life 24.

До теми Естетика Old money: як зробити трендовий макіяж і мати дорогий вигляд

Ідеї зачісок в стилі Old money

Естетика Old money підкреслює жіночність, вишуканість та елегантність. Образи у такому стилі мають розкішний вигляд, від якого буквально захоплює дух.

Що стосується зачісок в естетиці Old money, то тут немає нічого складного. Повторити їх зможе кожен, адже секрет вишуканості у простоті. Також найголовніша хитрість гарної зачіски у доглянутому волоссі, тому посіченим кінчикам, скуйовдженому волоссю та відрослим після фарбування кореням не місце у такому стилі.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Так, однією з найпопулярніших зачісок в стилі Old money є розпущене рівне волосся, яке має прикореневий об'єм та злегка закручені кінчики.

Трендова зачіска в естетиці Old money: дивіться відео

Така ж зачіска з розпущеним волоссям може бути й об'ємною. Для цього необхідно підкрутити волосся на великі бігуді, а через деякий час – зняти та розчесати волосся. Така зачіска має неймовірний вигляд, а також пасуватиме кожній дівчині.

Об'ємна зачіска в стилі "тихої розкоші": дивіться відео

Зачіски з накрученим волоссям є одними з найпопулярніших. До прикладу, щоб створити милу й романтичну зачіску в стилі Old money, необхідно підкрутити волосся, а потім зібрати у напівхвіст. Доповнити образ можна милим бантом.

Напівхвіст в стилі Old money: дивіться відео

До слова, напівхвіст може мати вишуканий вигляд і на короткому волоссі. Для цього треба зібрати волосся у напівхвіст та перекрутити. Щоб зачіска мала естетичний вигляд, до перекрученого волосся можна додати ще кілька пасм й зафіксувати їх за допомогою шпильки чи інших аксесуарів.

Напівхвіст для короткого волосся: дивіться відео

Варто наголосити, що неважливо, якої довжини волосся, адже естетика Old money пасує усім без винятку. Одна з блогерок на власному прикладі продемонструвала, скільки різноманітних зачісок можна зробити на короткому волоссі в естетиці "тихої розкоші".

Зачіски в естетиці Old money для короткого волосся: дивіться відео

Не всі полюбляють ходити з розпущеним волоссям, тому естетика Old money також пропонує і зібрані зачіски. До прикладу, можна зробити гладенький пучок.

Пучок в естетиці Old money: дивіться відео

Також в естетиці Old money можна зробити й хвіст. Втім він повинен бути максимально гладеньким, волосся необхідно ретельно зачесати, однак пасма можна злегка накрутити.

Хвіст в естетиці Old money: дивіться відео

Загалом, зачіска в естетиці "тихої розкоші" не повинна бути складною. Головний секрет гарної зачіски в такому стилі – здорове, доглянуте волосся з природним блиском.