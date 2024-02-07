Чому чоловік обрав жити у фургоні та як минають його будні у мандрівному житлі, розповідаємо далі.

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Як військовий фургон став домом мрії

52-річний Пол Джекмен з Великої Британії разом з собакою Роксі подорожує країною у своєму фургоні. Спочатку це була необхідність через брак коштів на оренду власного житла, але тепер батько двох дітей отримує від цього задоволення.

Багато хто змушений жити у фургонах, бо не може дозволити собі будинок чи квартиру. Коли я розлучився у 2018 році, то дивився ціни на нерухомість і комунальні платежі. Врешті зрозумів, що мені це не під силу, бо змушений ще платити аліменти,

– зізнається Пол.

Чоловік вирішив переобладнати за 50 тисяч фунтів стерлінгів (2,4 млн грн) старий військовий фургон. Хоч грошей завжди бракує, йому подобається милуватися краєвидами та возити у подорожі дітей.

Чоловік зробив фургон своїм домом / Фото Geraint Warrington

Джекмен не сплачує за оренду та комунальні послуги. Єдині його витрати – на пальне та їжу.

Люди думають, що через це ти маєш змінити все своє життя. Але для мене нічого не змінилося, окрім того, що будинок тепер можна перевозити,

– жартує Пол, який працює на місцевому заводі й ночує на стоянці.

Мандрівне життя навчило його радіти кожному моменту та не хвилюватися зайвий раз про майбутнє.

Чоловік зізнається, що тепер живе лише сьогоденням, насолоджуючись кожною миттю з дітьми та собакою.