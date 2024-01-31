Як чоловікові вдалося зробити з автівки житло та для чого він тепер використовує машину, розповідаємо далі.

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Як чоловік перетворив "швидку" на житло своєї мрії

34-річний англієць Сі Джей Грей, який прожив у "швидкій" 6 років, проводить дні, граючи у відеоігри та подорожуючи. Наразі він побував в Шотландії, Вельсі, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, Австрії, Німеччині, Люксембурзі, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції та Норвегії.

Грей каже, що спочатку він купив "машину швидкої допомоги наприкінці життя", тому що відчував себе застряглим у колії й хотів вирушити у 9-місячну подорож Європою. Тепер це його постійний будинок та його спосіб життя.

Я купив машину швидкої допомоги у приватної медичної фірми, яка, на мою думку, використовувала її для заходів і тренувань. У той час я шукав лише звичайні фургони, але потім почали приходити більш ексцентричні ідеї, і, перш ніж я це усвідомив, я опинився на eBay, переглядаючи машини швидкої допомоги,

– ділиться чоловік.

Фургон довелося трохи полагодити, тому що жодна електрика в його задній частині не працювала належним чином, але блогер сказав, що одразу зрозумів, що машина призначена для нього. Наразі він витратив на ремонт близько $5071.

Цей фургон жодного разу не був закінчений відтоді, як він у мене з'явився - постійно з'являються нові речі й вносяться зміни та поліпшення. Краса купівлі машини швидкої допомоги полягала в тому, скільки речей для мене вже було встановлено за ті гроші, які я за неї заплатив,

– додає мандрівник.

Як "швидка" перетворилась на дім: дивіться відео

Сі Джей Грей розповідає, що отримав ізольований фургон з подвійним склінням, бічними й задніми дверцятами, великими зовнішніми шафками, дизельним обігрівачем, кондиціонером, інвертором і всією мережевою проводкою, підведеною до розеток, внутрішнім освітленням, електрикою. Більшість з цих речей призначалася для медичного обладнання, але ті порти були відключені, а замість них були додані USB-роз'єми, освітлення або інші аксесуари.

Він сказав, що більшість меблів він залишив у фургоні, але частина була зібрана для інших цілей.

Меблі дуже добре сконструйовані, але мають модульний алюмінієвий каркас зі вставками з клінічною підкладкою, тому їх було дуже легко переробити,

– пояснив він.

Щоб зробити фургон більш затишним, Грей полагодив електричну систему, пофарбував стіни, обклеїв дверцята шаф, уклав підлогу і додав диван-ліжко, ванну кімнату та резервуар для води.

Єдині речі, які залишилися від машини швидкої допомоги, насправді залишилися для галочки: декілька панелей перемикачів і дивна табличка на шафах. В іншому він повністю перетворився на будинок на колесах,

– підсумував Сі Джей Грей.

Чоловік додав, що однією з переваг його машини швидкої допомоги, яка перетворилася на дім, є те, що він може грати в ігри та дивитися телевізор у будь-якому місці. Наразі Грей хоче жити у фургоні якомога довше.