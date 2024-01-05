Жінка з Риму купила прикрасу у далекому 1988 році на антикварному ринку Мідлендса. Лише зараз Флора вирішила проконсультуватися з фахівцями у ювелірній сфері, бо побачила, як схожу брошку продали на аукціоні близько за 40 тисяч доларів.

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Брошка з ринку виявилася вікторіанським скарбом

Флора побачила брошку на одному з ринків у Великій Британії. Жінка розповіла, що звернула увагу на брошку, бо та мала яскравий дизайн, дивний напис та незвичайне каміння. У 1988 році Флора Стіл віддала за неї 25 доларів.



Флора Стіл – власниця брошки Вікторіанської епохи / Фото Gildings Auctioneers

Жінка не здогадувалася, що увесь цей час носила справжній скарб, поки випадково не натрапила на відео про "Найрозшукуваніші знахідки". Випуск був знятий кілька років тому. У відео фахівець з ювелірних виробів Джеффрі Манн розповідав про втрачені брошки Вікторіанської епохи. Тоді чоловік представив ескізи 9 прикрас, створених видатним архітектором вікторіанської готики Вільямом Берджесом. Ті малюнки зберігаються в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Манн у випуску зазначив, що самі брошки втрачені, але ці прикраси "святий Грааль дизайну 19 століття".

Я завжди любила виставку антикваріату, тому, коли побачила відео, я сказала собі: "Це нагадує мені брошку, яку я знайшла 35 років тому". Тоді я вирішила краще глянути на малюнок Вікторії та Альберта, і о диво, там була моя брошка! Я мало не впала зі стільця!

– розповідає Флора Стіл.



Брошка, куплена на ринку, виявилася скарбом / Фото Gildings Auctioneers

Хто такий Вільям Берджес Вільям Берджес – відомий англійський архітектор і дизайнер, який жив у 1827 – 1881 роках. Він представник неоготичного стилю, який у своїх витворах дотримувався традицій готичного відродження. Він відомий своїми величними будинками у Вельсі, такими як Кардіффський замок і Кастель-Коч, розробив брошку для подружки нареченої на особисте замовлення для весілля близької подруги королеви Вікторії. Однак багато його проєктів так і не були втілені у життя й залишилися лише на ескізах.

Після цього жінка звернулася до експертів. Ті підтвердили, що брошка виготовлена зі срібла, коралів, лазуриту й малахіту видатним Берджесом. Її справжня вартість сягає щонайменше 12 – 19 тисяч доларів. Тепер Флора Стіл хоче продати прикрасу на аукціоні. Її мають виставити на аукціон Gildings Auctioneers у Маркет-Гарборо, який проходитиме навесні 2024 року.



Брошка Вікторіанської епохи / Фото Gildings Auctioneers

До слова, це не єдиний вікторіанський скарб, який знайшли на ринку. У 2011 році на той самий аукціон потрапила також брошка Берджеса. Її принесла пенсіонерка Джилл Казінс. Вона дізналася про ексклюзивну річ з першого випуску того ж шоу, що й Флора Стіл. Тоді експерти оцінювали прикрасу у 12,5 тисяч доларів, однак на аукціоні її придбали значно дорожче – за 40 тисяч доларів.

У тому ж 2011 році Gildings Auctioneers отримав ще одну ексклюзивну брошку Берджеса. Однак, хто був її власником та яка вартість прикраси – невідомо.