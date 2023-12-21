Американка придбала вазу з вишнево – зеленими смугами у місцевому комісійному магазині. Її увагу привернуло маленьке тиснення з літерою "М" – так позначали свої вироби майстри венеційського острова Мурано, який є історичною батьківщиною італійського скляного посуду.

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Жінка відчувала, що ваза коштує більше

Вона відразу припустила, що її знахідка може бути артефактом, тож почала шукати інформацію. Вона дізналась, що ймовірним розробником проєкту цієї вази є відомий італійський митець Карло Скарпа.

Я відчувала, що ціна вази коливається у межах 1 – 2 тисяч доларів. Але точно не здогадувалась про справжню вартість, аж доки не провела розслідування,

– розповіла Джессіка.

Жінка показала світлини знахідки експертам аукціону Wright. Спеціалісти з’ясували, що виріб й дійсно є частиною серії Pennellate, розробленої Карлом Скарпою у 1940-х роках. Ваза виготовлена з італійського скла без жодної тріщини.



Так виглядає артефакт / The New York Times

Зрештою артефакт продали на аукціоні за 107 тисяч доларів (3,9 мільйона гривень). Покупцем став невідомий приватний колекціонер з Європи.

Вінсент з вирахуванням комісії отримала майже 83,5 тисяч доларів (3,1 мільйона гривень).