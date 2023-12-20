Зараз саме час підбирати зачіску для новорічної ночі. У TikTok особливою популярність мають деякі прості, але вишукані варіанти.

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Стиль 1990-х

Стрижка 1990-х пасує багатьом формам обличчя, надзвичайно популярна в TikTok. У 90-х було багато різних стрижок – але в колах Gen-Z це стосується об'ємного густого чубчика у стилі Фарри Фосетт, багатошаровості та об’ємної укладки. Для довідки, це майже та зачіска, яку зараз носить принцеса Вельська.

Дівчина обрала таку зачіску для себе: дивіться відео

До слова, цей ролик набрав 1,4 мільярда переглядів

Французька стрижка

Стиль француженок часто викликає захоплення. Стрижки не виняток. Незалежно від того, чи збираєтеся ви зробити французький боб або чубчик у стилі Джейн Біркін, головне, щоб волосся завжди мало трохи скуйовджений невимушений вигляд.

Французька стрижка: дивіться відео

Стрижка "метелик"

"Метелик" – це багатошарова зачіска, пасма в якій обрамляють обличчя у формі крил (звідси і назва). Найкраще виглядає на блискучому доглянутому волоссі. Водночас цей варіант підійде дійсно багатьом.

Як виглядає стрижка: дивіться відео