Грейс Хейган розповіла про свій досвід фарбування брів. Вона опублікувала відео, де виглядає не надто привабливо.

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Дівчина розлючена через невдалу процедуру

Фарбування брів – це дуже відповідальна процедура, яку варто доручати лише професіоналам, аби потім не ходити із зіпсованим надовго мейкапом, як це трапилось із Грейс Хейган. Вона переїхала у Нью-Йорк, де фарбування брів коштує 45 доларів, а коли повернулась у рідне містечко, вирішила скористатись послугою всього за 8 доларів. Результат був просто приголомшливий.

Дівчина розповідає, що їй нанесли гель на 10 хвилин, з яким вона виглядала дуже кумедно. Проте, навіть коли його зняли, ситуація не змінилась, і вона попросила, щоб його все ж стерли, на що стилістка відповідала "Це вже знято. Це твої брови; вони виглядають дуже добре".



Дівчина розповіла про невдале фарбування брів / Скриншот з відео

Я пішла звідти, сіла у свою машину й обміркувала своє життя та всі рішення, які я приймаю, бо навіщо мені було фарбувати брови за 8 доларів? Хто це робить? Очевидно, я виглядаю так, ніби маю логотип Nike на обличчі,

– скаржиться дівчина.

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Після приїзду додому, Грейс пробувала видалити фарбу з обличчя за допомогою дитячих серветок, проте це було безрезультатно. Тоді вона запитала у підписників, що може допомогти їй позбутись жахливих брів, адже вона не могла навіть вийти на вулицю у такому вигляді.

Це не виходить, і я не знаю, що робити. Будь-які пропозиції були б чудовими, інакше я зірву шкіру зі свого чола, якщо буду продовжувати це робити,

– сказала Грейс.

Дівчата ділились під відео корисними порадами і написали:

"Я б спробувала щось на масляній основі або, можливо, зубну пасту. Зубна паста допомагає видалити фарбу з волосся зі шкіри!"

"Використовуйте в'язкий засіб і олію – це допоможе позбутись фарби".



Дівчині вдалось трохи виправити ситуацію / Скриншот з відео

У наступному відео дівчина подякувала за допомогу і пообіцяла, що більше ніколи не буде відвідувати таку процедуру.

Отож, засвойте урок, якщо хтось запропонує вам фарбування брів за 8 доларів, скажіть "ні!",

– застерігає дівчина.