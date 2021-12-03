Брови наче логотипи Nike: дівчина розлючена через невдале фарбування

Дівчина захотіла пофарбувати брови, але цей експеримент видався невдалим. Вона розлючена.

Грейс Хейган розповіла про свій досвід фарбування брів. Вона опублікувала відео, де виглядає не надто привабливо.

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Дівчина розлючена через невдалу процедуру

Фарбування брів – це дуже відповідальна процедура, яку варто доручати лише професіоналам, аби потім не ходити із зіпсованим надовго мейкапом, як це трапилось із Грейс Хейган. Вона переїхала у Нью-Йорк, де фарбування брів коштує 45 доларів, а коли повернулась у рідне містечко, вирішила скористатись послугою всього за 8 доларів. Результат був просто приголомшливий.

Дівчина розповідає, що їй нанесли гель на 10 хвилин, з яким вона виглядала дуже кумедно. Проте, навіть коли його зняли, ситуація не змінилась, і вона попросила, щоб його все ж стерли, на що стилістка відповідала "Це вже знято. Це твої брови; вони виглядають дуже добре".



Дівчина розповіла про невдале фарбування брів / Скриншот з відео

Я пішла звідти, сіла у свою машину й обміркувала своє життя та всі рішення, які я приймаю, бо навіщо мені було фарбувати брови за 8 доларів? Хто це робить? Очевидно, я виглядаю так, ніби маю логотип Nike на обличчі,

– скаржиться дівчина.

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Після приїзду додому, Грейс пробувала видалити фарбу з обличчя за допомогою дитячих серветок, проте це було безрезультатно. Тоді вона запитала у підписників, що може допомогти їй позбутись жахливих брів, адже вона не могла навіть вийти на вулицю у такому вигляді.

Це не виходить, і я не знаю, що робити. Будь-які пропозиції були б чудовими, інакше я зірву шкіру зі свого чола, якщо буду продовжувати це робити,

– сказала Грейс.

Дівчата ділились під відео корисними порадами і написали:

"Я б спробувала щось на масляній основі або, можливо, зубну пасту. Зубна паста допомагає видалити фарбу з волосся зі шкіри!"

"Використовуйте в'язкий засіб і олію – це допоможе позбутись фарби".



Дівчині вдалось трохи виправити ситуацію / Скриншот з відео

У наступному відео дівчина подякувала за допомогу і пообіцяла, що більше ніколи не буде відвідувати таку процедуру.

Отож, засвойте урок, якщо хтось запропонує вам фарбування брів за 8 доларів, скажіть "ні!",

– застерігає дівчина.