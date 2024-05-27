Як виглядають незвичні нігті і яким чином жінка імітувала бурштин, розповідаємо далі.

До теми Замість парфумів у флаконі – тварини: жінка створює містичні прикраси й обереги

Як виглядає бурштиновий манікюр

Одна з майстринь манікюру запропонувала доволі оригінальний дизайн нігтів, що схожий на справжній бурштин. Жінка опублікувала відео зі своїм незвичним і дещо екстраординарним манікюром з використанням справжніх комах в інстаграм.

Щоб створити свій бурштиновий манікюр з комаром всередині, вона взяла тіпсу і нанесла на неї гель-лак. Допоки він не просох, жінка помістила всередину комаху, а згодом закріпила усе на ніготь та висушила.

Як виглядає бурштиновий манікюр: дивіться відео

Після цього оригінальна майстриня манікюру надала нігтям потрібної форми, покрила їх напівпрозорим лаком з жовтизною та тонким пензликом, по краях, додала елементи темно-коричневого кольору. Потім вона зверху покрила все закріплювачем.

У результаті у неї вийшов манікюр, що нагадує справжній камінчик бурштину, у якому навічно застигла комаха.

Хоч це і доволі моторошний дизайн, якщо ви полюбляєте незвичні нігті, ці точно вирізнять ваші руки й привернуть до себе увагу.