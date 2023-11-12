Стрілки є фактично родзинкою макіяжу Аріани Гранде – співачки, сонграйтерки та авторки світових хітів. Тому на своїй сторінці у Tik Tok зірка показала, як вона робить свої ідеальні стрілки.
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Як намалювати ідеальні стрілки, як в Аріани Гранде
Попри ефектний вигляд, стрілки як в Аріани Гранде легкі у створенні. Зірка поділилася у TiK Tok самим процесом.
Спершу потрібно намалювати невелику стрілку звичним способом. А далі починається цікавіше – проведіть нігтем по кінчику стрілки в напрямку скроні. Частина підводки потягнеться за нігтем і створить протяжну лінію. І стрілки готові.
Цей спосіб ідеально підійде для тих, у кого нігті середньої або великої довжини.
Як Аріана Гранде малює стрілки: дивіться відео