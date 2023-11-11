Відтак британська клініка пластичної хірургії Transform Hospital Group вирішила дослідити метаморфози мейкапу, починаючи з 1920-х. Як за останнє століття змінювалися тренди на макіяж – показуємо далі.

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1920-ті роки

Яскраві губи та пишні, профарбовані вії – головний тренд цього десятиліття. Брови були достатньо підкресленими та округлими, щоб візуально створити відповідну форму обличчя.

Червоний у 1920-х був беззаперечно найпопулярнішим відтінком. Крім того, жінки користувалися дуже великою кількістю пудри, аби стати блідими.



Приклад типового макіяжу 1920-х років / Фото transforminglives.co.uk

1930-ті роки

Голлівуд сильно вплинув на це десятиліття. Надихнувшись тодішніми зірками, жінки стали робити тонкі, як ниточки, брови.



Приклад типового макіяжу 1930-х років / Фото transforminglives.co.uk

1940-ві роки

У тогочасній Британії інгредієнти для декоративної косметики були у серйозному дефіциті. Саме тому довелося використовувати різноманітні замінники.

Відтак, з палених корків робили туш, а з бурякового соку – губну помаду та рум'яна. Через воєнний дефіцит продуктів, обличчя жінок 1940-х років виглядало природним і "поцілованим сонцем", завдяки акценту на яскравих червоних губах.

Брови були доглянутими, середньої густоти, здебільшого розчесаними.



Приклад типового макіяжу 1940-х років / Фото transforminglives.co.uk

1950-ті роки

У 1950-х роках також спостерігалася тенденція пастельного макіяжу. Водночас зелений, синій, жовтий і рожевий були надзвичайно популярними кольорами у цей час.

М'яка підводка для очей поєднувалася з рясним нанесенням туші. А повні, підкреслені брови грали на контрасті з блідим тональним кремом.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.



Приклад типового макіяжу 1950-х років / Фото transforminglives.co.uk

1960-ті роки

Цього десятиліття жінки почали використовувати консилер, щоб замаскувати синяки під очима. Чорна густа підводка підкреслювала очі та надавала їм виразності.

Щобільше, завдяки фотографії відомої на той час моделі Твіггі, набули популярності накладні вії. Жінки, які могли собі це фінансово дозволити, почали активно використовувати їх у своєму макіяжі.

Приклад типового макіяжу 1960-х років / Фото transforminglives.co.uk

1970-ті роки

Головні модниці того періоду використовували перламутрову пудру, щоб надати обличчю сяйва. Також дуже популярними було поєднання прозорого блиску для губ та кремових тіней для повік.

Приклад типового макіяжу 2020-х років / Фото transforminglives.co.uk

1980-ті роки

Цієї декади трендовими знову стали кольорові тіні, зокрема насичених фіолетових, синіх та рожевих відтінків. Яскраві помади та туші різних кольорів також ввійшли у тренд. Тонкі брови перестали бути чимось поширеним, адже популярними стали широкі.

Приклад типового макіяжу 1980-х років / Фото transforminglives.co.uk

1990-ті роки

Насичені бордові відтінки помад – головна ознака макіяжу цього десятиліття. Їх модниці підкреслювали темними олівцями для губ.

Приклад типового макіяжу 1990-х років / Фото transforminglives.co.uk

2000-ні роки

У трендах 2000-них – сині тіні, які поєднували з глянцевим блиском для губ чи матовою помадою. Брови вищипували тонко та надавали їм форми дуги.



Приклад типового макіяжу 2000-х років / Фото transforminglives.co.uk

2010-ті роки

Макіяж 2010-тих можна схарактеризувати як доволі "тяжкий". Жінки використовували щільний шар тонального крему, скульптори та пудру на все обличчя.

Особливо на контрасті виділяли брови. Також цієї декади з'явився тренд на пишні губи.



Приклад типового макіяжу 2010-х років / Фото transforminglives.co.uk

2020-ті роки

У 2020-х роках фокус змістився з макіяжу на догляд за шкірою та нехірургічні процедури для обличчя. Люди почали все більше часу проводити вдома, а, відтак, стали менше вдаватися до макіяжу. У моді – природність та легкий мейкап, що лиш підкреслює доглянутість.



Приклад типового макіяжу 2020-х років / Фото transforminglives.co.uk