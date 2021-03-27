Британка роками терпіла образи від однокласників через зайву вагу. Але дівчина зібралась з силами і закрила роти усім хейтерам. Вона схудла на 40 кілограм – тепер її просто не впізнати.

Зої Моул серйозно набрала вагу ще в 9-річному віці: її батьки розвелися, і дівчинка надзвичайно стресувала. Як результат – вона постійно заїдала тривогу та переживання, що вплинуло на її фігуру.

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Я жила на солодощах, могла ложками їсти сироп. На хвилину мені ставало легше. А потім організм потребував ще одну порцію. Мій батько тоді багато працював, і ми часто харчувалися напівфабрикатами і готовими стравами, – згадує своє дитинство Зої.

З того часу у неї почалися проблеми з однокласниками. Вони придумали їй дуже образливу кличку – "Біг Мак", адже дівоче прізвище Зої було Макгрегор.

Як змінилася Зої / Фото Instagram swgoldenzoe

Після школи практично нічого не змінилося. Дівчина почала зустрічатися із токсичним хлопцем, який постійно принижував її через проблеми із вагою.

Зої так і продовжувала заїдати свій стрес, доки їй не допомогла сестра. Вона записала дівчину у тренажерний зал до групи людей, які працювали над схудненням. Почалася важка робота над собою.

Це була одна із найскладніших речей, яку я коли-небудь робила. Та водночас одна з найкращих. Я вперше була в оточенні людей, які не засуджували мене, – згадує жінка.

Дивовижні зміни! / Фото Instagram swgoldenzoe

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За кілька років правильного харчування та регулярних тренувань жінка схудла аж на 40 кілограм. Після такого неймовірного перевтілення вона знову відчула впевненість та повірила у власні сили.

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Зої схудла на 40 кілограм / Фото Instagram swgoldenzoe

З цього часу минуло вже 17 років. Однак жінка й досі відвідує групу людей, які починають свій шлях до схуднення. Тільки тепер вона допомагає їм досягти своїх цілей.