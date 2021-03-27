Прекрасное перевоплощение: женщина похудела на 40 килограмм и удивила всех – фото
Британка годами терпела обиды от одноклассников из-за лишнего веса. Но девушка собралась с силами и закрыла рты всем хейтерам. Она похудела на 40 килограмм – теперь ее просто не узнать.
Источник:Daily Star
Зои Моул серьезно набрала вес еще в 9-летнем возрасте: ее родители развелись, и девочка очень переживала. Как результат 2 она постоянно заедала тревогу, что повлияло на ее фигуру.
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Я жила на сладостях, могла ложками есть сироп. На минуту мне становилось легче. А потом организм требовал еще одну порцию. Мой отец тогда много работал, и мы часто питались полуфабрикатами и готовыми блюдами, – вспоминает свое детство Зои.
С тех пор у нее начались проблемы с одноклассниками. Они придумали ей очень оскорбительную кличку – "Биг Мак", ведь девичья фамилия Зои было Макгрегор.
Как изменилась Зои / Фото Instagram swgoldenzoe
После школы практически ничего не изменилось. Девушка начала встречаться с токсичным парнем, который постоянно унижал ее из-за проблем с весом.
Зои так и продолжала заедать свой стресс, пока ей не помогла сестра. Она записала девушку в тренажерный зал к группе людей, которые пытались похудеть. Началась тяжелая работа над собой.
Это была одна из самых сложных вещей, которую я когда-либо делала. И одновременно одна из лучших. Я впервые была в окружении людей, которые не осуждали меня, – вспоминает женщина.
Невероятные перемены! / Фото Instagram swgoldenzoe
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За несколько лет правильного питания и регулярных тренировок женщина похудела на целых 40 килограмм. После такого невероятного перевоплощения она снова почувствовала уверенность и поверила в свои силы.
Зої похудела на 40 килограмм / Фото Instagram swgoldenzoe
С этого времени прошло уже 17 лет. Однако женщина до сих пор посещает группу людей, которые начинают свой путь к похудению. Только теперь она помогает им достичь своих целей.
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