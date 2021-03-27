Британка годами терпела обиды от одноклассников из-за лишнего веса. Но девушка собралась с силами и закрыла рты всем хейтерам. Она похудела на 40 килограмм – теперь ее просто не узнать.

Зои Моул серьезно набрала вес еще в 9-летнем возрасте: ее родители развелись, и девочка очень переживала. Как результат 2 она ​​постоянно заедала тревогу, что повлияло на ее фигуру.

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Я жила на сладостях, могла ложками есть сироп. На минуту мне становилось легче. А потом организм требовал еще одну порцию. Мой отец тогда много работал, и мы часто питались полуфабрикатами и готовыми блюдами, – вспоминает свое детство Зои.

С тех пор у нее начались проблемы с одноклассниками. Они придумали ей очень оскорбительную кличку – "Биг Мак", ​​ведь девичья фамилия Зои было Макгрегор.

Как изменилась Зои / Фото Instagram swgoldenzoe

После школы практически ничего не изменилось. Девушка начала встречаться с токсичным парнем, который постоянно унижал ее из-за проблем с весом.

Зои так и продолжала заедать свой стресс, пока ей не помогла сестра. Она записала девушку в тренажерный зал к группе людей, которые пытались похудеть. Началась тяжелая работа над собой.

Это была одна из самых сложных вещей, которую я когда-либо делала. И одновременно одна из лучших. Я впервые была в окружении людей, которые не осуждали меня, – вспоминает женщина.

Невероятные перемены! / Фото Instagram swgoldenzoe

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За несколько лет правильного питания и регулярных тренировок женщина похудела на целых 40 килограмм. После такого невероятного перевоплощения она снова почувствовала уверенность и поверила в свои силы.

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Зої похудела на 40 килограмм / Фото Instagram swgoldenzoe

С этого времени прошло уже 17 лет. Однако женщина до сих пор посещает группу людей, которые начинают свой путь к похудению. Только теперь она помогает им достичь своих целей.