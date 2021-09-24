Користувачі Reddit поділилися кумедними моментами та історіями, які траплялися з ними під час різних святкувань. Якщо вам так хочеться отримати трішки позитиву – негайно переглядайте добірку цих чарівних світлин. Повірте, стане значно краще!

Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

"Додаю обличчя на подарунки для друзів. Так веселіше"

Фото reddit Written_byfoot

"Мама приготувала такий торт на мій день народження"

Фото reddit Ripechickennugget

"Прикрасили кабінет тата на його 57-річчя!"

Фото reddit Civil_R0se

"Зробив букет із Lego для дружини "

Фото reddit CapnFancyPants

Гарна ідея для парубоцької вечірки!

Фото reddit Mogetfog

Так мило!

Фото reddit Snoo-33397

"Мене привітали з річницею розлучення. Напис "вона пішла"

Фото reddit Versaton

Красивий светрик для зимових свят

Фото imgur penguinparade

"В такому костюмі я святкував Гелловін"

Фото reddit Whatever05311210

"Кожного Різдва моя дівчина дістає фото з Томом Крузом, щоб відсвяткувати разом з ним"

Фото reddit m00nshinehero