Час розважатися: 10 крутих святкових фотографій, які піднімуть вам настрій
Джерело:Reddit
Мабуть, практично немає людей, які не люблять святкувати. Неважливо, чи це – Новий рік, чи день народження, чи просто п’ятниця. Щось посвяткувати – це завжди чудова ідея!
Користувачі Reddit поділилися кумедними моментами та історіями, які траплялися з ними під час різних святкувань. Якщо вам так хочеться отримати трішки позитиву – негайно переглядайте добірку цих чарівних світлин. Повірте, стане значно краще!
Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show
"Додаю обличчя на подарунки для друзів. Так веселіше"
Фото reddit Written_byfoot
"Мама приготувала такий торт на мій день народження"
Фото reddit Ripechickennugget
"Прикрасили кабінет тата на його 57-річчя!"
Фото reddit Civil_R0se
"Зробив букет із Lego для дружини "
Фото reddit CapnFancyPants
Гарна ідея для парубоцької вечірки!
Фото reddit Mogetfog
Так мило!
Фото reddit Snoo-33397
"Мене привітали з річницею розлучення. Напис "вона пішла"
Фото reddit Versaton
Красивий светрик для зимових свят
Фото imgur penguinparadeДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
"В такому костюмі я святкував Гелловін"
Фото reddit Whatever05311210
"Кожного Різдва моя дівчина дістає фото з Томом Крузом, щоб відсвяткувати разом з ним"
Фото reddit m00nshinehero