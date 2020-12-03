У Черкасах зоозахисники презентували благодійний календар на 2021 рік На фото – рятувальники з котами. Фотосесію провели ще влітку, тоді позували 12 рятувальників і 36 безпритульних чотирилапих.

Календар має допомогти знайти дім для тварин, а на зібрані від продажу кошти зоозахисники будуть лікувати безпритульних котів. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Котофотосесія відбулась 4 місяці тому. Моделями стали муркотуни та рятувальники. Наприклад, кицька Чайка полюбила одного з ДСНСників з перших хвилин фотосесії. Замість того, щоб позувати – тварина випрошувала ласки.

Ідею фотосесії запозичили в австралійських рятувальників

У Черкасах запозичили ідею такої фотосесії в австралійських рятувальників, які з соціальною метою фотографувалися із дикими тваринами.

Волонтери під час презентації розпакували щойно надруковані календарі. 12 світлин обрали із 1,5 тисячі знімків. Їх робили 3 дні.



Благодійний календар з черкаськими рятувальниками / Фото "Центру черкаських медіа"

Перший тираж календаря – тисяча примірників. Якщо розкуплять, то планують замовити ще. Ці кошти необхідні для потреб безпритульних чотирилапих.

"Гроші підуть на утримування безпритульних котиків: допомога, харчування, лікування. Продаж календарів зможе забезпечити декілька місяців безтурботного життя і безперебійної роботи наших організацій", – розповіла зоозахисниця Яна Тябут.

Календар має допомогти знайти житло тваринам

Крім збору коштів, волонтери також шукають житло для безпритульних котів. Рятувальник Богдан Копил погодився на фотосесію, щоб тварини знайшли свій дім. І дуже сподівається, що після виходу календаря, родину знайде і його модель Бурьонка.



Рятувальник Богдан Копил з кішкою Бурьонкою / Фото пресслужби ДСНС

Після фотосесії прихистили і рудого Міккі. Минуло 4 місяці, як він переїхав у новий дім. Олеся Журавель побачила чотирилапого на світлинах, і вирішила прийняти до сім'ї.

Таких щасливчиків, як Міккі багато, але все ж більшість котів досі лишається на вулицях. Волонтери підрахували, в Черкасах безпритульних – близько 5 тисяч. Чимало без допомоги людей там і загинуть.

Зоозахисники частину котів забирають у клініки, там лікують, соціалізують і шукають родини. Сподіваються, що календар допоможе прилаштувати більше.

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Придбати календарі можна у черкаських волонтерів з фондів "Доброкіт" та "Друг". За словами зоозахисників, разом з новодруком можна забрати додому і когось з муркотунів.

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