В Черкассах зоозащитники представили благотворительный календарь на 2021 год. На фото – спасатели с котами. Фотосессию провели еще летом, тогда позировали 12 спасателей и 36 бездомных четвероногих.

Календарь должен помочь найти дом для животных, а на собранные от продажи средства зоозащитники будут лечить бездомных кошек. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Котофотосессия состоялась 4 месяца назад. Моделями стали мурлыки и спасатели. Например, кошка Чайка полюбила одного из работников ГСЧС с первых минут фотосессии. Вместо того, чтобы позировать – животное выпрашивало ласки.

Идею фотосессии позаимствовали у австралийских спасателей

В Черкассах позаимствовали идею такой фотосессии у австралийских спасателей, которые с социальной целью фотографировались с дикими животными.

Волонтеры во время презентации распаковали только что напечатанные календари. 12 фотографий выбрали из 1,5 тысячи снимков. Их делали 3 дня.



Благотворительный календарь с черкасскими спасателями / Фото "Центра черкасских медиа"

Первый тираж календаря – тысяча экземпляров. Если раскупят, то планируют заказать еще. Эти средства необходимы для нужд бездомных четвероногих.

"Деньги пойдут на содержание бездомных котиков: помощь, питание, лечение. Продажа календарей сможет обеспечить несколько месяцев беззаботной жизни и бесперебойной работы наших организаций", – рассказала зоозащитница Яна Тябут.

Календарь должен помочь найти жилье животным

Помимо сбора средств, волонтеры также ищут жилье для бездомных кошек. Спасатель Богдан Копыл согласился на фотосессию, чтобы животные нашли свой дом. И очень надеется, что после выхода календаря, семью найдет и его модель Буренка.



Спасатель Богдан Копыл с кошкой Буренкой / Фото пресс-службы ГСЧС

После фотосессии приютили и рыжего Микки. Прошло 4 месяца, как он переехал в новый дом. Олеся Журавель увидела четвероногого на фотографиях, и решила принять в семью.

Таких счастливчиков, как Микки много, но все же большинство котов до сих пор остаются на улицах. Волонтеры подсчитали, в Черкассах бездомных – около 5 тысяч. Немало без помощи людей там и погибнут.Зоозащитники часть котов забирают в клиники, там лечат, социализируют и ищут семьи. Надеются, что календарь поможет пристроить больше.

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Приобрести календари можно у черкасских волонтеров из фондов "Доброкіт" и "Друг". По словам зоозащитников, вместе с календарем можно забрать домой и кого-то из мурлык.

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