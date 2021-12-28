Джефф Гюнтер консультує людей з приводу стосунків та веде популярний у тіктоці блог на цю тематику. Нещодавнє відео про 12 запитань набрало майже 11 мільйонів переглядів.
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На думку Джеффа, в цей період партнери мають глибше зрозуміти один одного, щоб уникнути непотрібних конфліктів. Саме тому тут багато питань про стресові та радісні ситуації, вплив сім’ї, погляди на життя тощо.
Як консультант з питань шлюбу я переконаний, що знання цих речей про другу половинку просто необхідне, щоб побудувати подальші стосунки, – сказав Джефф.
Психотерапевт Джефф Гюнтер / Скриншот тікток TherapyJeff
Щоправда, деякі люди негативно відреагували на цей список. Вони вважають, що питання виявилися занадто складним і не кожен зможе одразу на них відповісти. До прикладу коментар immi85, який набрав 505 вподобань, був таким: "Це мене розізлило. Я сама не можу відповісти на ці питання. Як хтось може знати це про мене? Можливо, саме тому я самотня?"
12 питань для партнера
- Що змушує тебе сміятися? Що змушує тебе плакати?
- Чим ти захоплюєшся?
- Як сім’я вплинула на твоє дорослішання?
- Що тебе дратує?
- Якщо ти релігійна людина, як ці погляди впливають на прийняття твоїх рішень в житті?
- Що для тебе найважливіше за все?
- Що для тебе успіх?
- Як тебе підтримувати, коли ти сумуєш чи стресуєш?
- Якими своїми досягненнями ти найбільше пишаєшся?
- Що може тебе надихнути та дати тобі енергії?
- Як ти відновлюєшся після емоційного виснаження?
- Назви моменти, які для тебе були найважливішими в житті?