Джефф Гюнтер консультує людей з приводу стосунків та веде популярний у тіктоці блог на цю тематику. Нещодавнє відео про 12 запитань набрало майже 11 мільйонів переглядів.

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На думку Джеффа, в цей період партнери мають глибше зрозуміти один одного, щоб уникнути непотрібних конфліктів. Саме тому тут багато питань про стресові та радісні ситуації, вплив сім’ї, погляди на життя тощо.

Як консультант з питань шлюбу я переконаний, що знання цих речей про другу половинку просто необхідне, щоб побудувати подальші стосунки, – сказав Джефф.

Психотерапевт Джефф Гюнтер / Скриншот тікток TherapyJeff

Щоправда, деякі люди негативно відреагували на цей список. Вони вважають, що питання виявилися занадто складним і не кожен зможе одразу на них відповісти. До прикладу коментар immi85, який набрав 505 вподобань, був таким: "Це мене розізлило. Я сама не можу відповісти на ці питання. Як хтось може знати це про мене? Можливо, саме тому я самотня?"

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12 питань для партнера