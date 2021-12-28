Джефф Гюнтер консультирует людей по поводу отношений и ведет популярный блог на эту тематику. Недавнее видео о 12 вопросах набрало почти 11 миллионов просмотров.

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По мнению Джеффа, в этот период партнеры должны глубже понять друг друга во избежание ненужных конфликтов. Именно поэтому здесь много вопросов о стрессовых и радостных ситуациях, влиянии семьи, взглядах на жизнь и т.д.

Как консультант по браку я убежден, что знание этих вещей о второй половинке просто необходимо, чтобы построить дальнейшие отношения, – сказал Джефф.

Психотерапевт Джефф Гюнтер / Скриншот тикток TherapyJeff

Правда, некоторые люди негативно отреагировали на этот перечень. Они считают, что вопросы оказались слишком сложными и не каждый сможет сразу на них ответить. К примеру комментарий immi85, набравший 505 лайков, был таким: "Это меня разозлило. Я сама не могу ответить на эти вопросы. Как кто-то может знать это обо мне? Возможно, именно поэтому я одинока?"

12 вопросов для партнера

  • Что заставляет тебя смеяться? Что заставляет тебя плакать?
  • Чем ты восхищаешься?
  • Как семья повлияла на твое взросление?
  • Что тебя раздражает?
  • Если ты религиозный человек, как влияют эти взгляды на принятие твоих решений в жизни?
  • Что для тебя важнее всего?
  • Что для тебя успех?
  • Как тебя поддерживать, когда ты грустишь?
  • Какими своими достижениями ты больше всего гордишься?
  • Что может тебя вдохновить и дать тебе энергию?
  • Как восстанавливаешься после эмоционального истощения?
  • Назови моменты, которые для тебя были самыми важными в жизни?