Чого смієшся: 12 питань, які варто поставити партнеру після 6 місяців стосунків

Американський психотерапевт Джефф Гюнтер рекомендує поставити саме ці питання своїй другій половинці після 6 місяців зустрічання. За його словами, відповіді допоможуть зміцнити стосунки.

Джефф Гюнтер консультує людей з приводу стосунків та веде популярний у тіктоці блог на цю тематику. Нещодавнє відео про 12 запитань набрало майже 11 мільйонів переглядів.

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На думку Джеффа, в цей період партнери мають глибше зрозуміти один одного, щоб уникнути непотрібних конфліктів. Саме тому тут багато питань про стресові та радісні ситуації, вплив сім’ї, погляди на життя тощо.

Як консультант з питань шлюбу я переконаний, що знання цих речей про другу половинку просто необхідне, щоб побудувати подальші стосунки, – сказав Джефф.

Психотерапевт Джефф Гюнтер / Скриншот тікток TherapyJeff

Щоправда, деякі люди негативно відреагували на цей список. Вони вважають, що питання виявилися занадто складним і не кожен зможе одразу на них відповісти. До прикладу коментар immi85, який набрав 505 вподобань, був таким: "Це мене розізлило. Я сама не можу відповісти на ці питання. Як хтось може знати це про мене? Можливо, саме тому я самотня?"

12 питань для партнера

Що змушує тебе сміятися? Що змушує тебе плакати?

Чим ти захоплюєшся?

Як сім’я вплинула на твоє дорослішання?

Що тебе дратує?

Якщо ти релігійна людина, як ці погляди впливають на прийняття твоїх рішень в житті?

Що для тебе найважливіше за все?

Що для тебе успіх?

Як тебе підтримувати, коли ти сумуєш чи стресуєш?

Якими своїми досягненнями ти найбільше пишаєшся?

Що може тебе надихнути та дати тобі енергії?

Як ти відновлюєшся після емоційного виснаження?

Назви моменти, які для тебе були найважливішими в житті?

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