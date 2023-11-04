Джефф Райтц, 50-річний житель містечка Хантінгтон-Біч, протягом 2995 днів поспіль (від 1 січня 2012 року до 13 березня 2020 року) відвідував Діснейленд. Його визнали рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.

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Чоловік відвідував парк протягом 10 років / Фото з особистої сторінки

Він став місцевою знаменитістю

Райтца нагородили подарунковим кошиком і сертифікатом почесного громадянина Діснейленду ще після 366-го візиту.

Це почалося як жарт між друзями,

— поділився рекордсмен.

Згодом чоловік почав ставати місцевою знаменитістю. Гості зупиняли його, щоб сфотографуватися та взяти автограф.



Він має дуже багато фото із персонажами парку / Фото Дісней

Проте чоловік також активно вів свою сторінку в інстаграмі та інформував про новини парку, атракціони, ділився фото та відео із персонажами Діснейленду.

Навіть після того, як він знайшов роботу та став медиком, візити не припинилися. Він розповів, що йому доводилося уважно стежити за графіком парку та своїм власним, щоб точно потрапити до "найщасливішого місця на землі".

За його словами, зазвичай він просто гуляв по парку, адже йому подобалась атмосфера.



Ця історія починалась як жарт / Фото Дісней

Свої візити чоловік припинив через пандемію COVID-19, яка тоді вирувала.