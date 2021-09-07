На Reddit чоловік на ім'я Стюарт виклав відео, яке миттєво стало вірусним. На ньому він під'їжджає до віконечка видачі замовленням на авто і запитує працівників, скільки б чайових вони хотіли отримати.

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Спершу всі дивуються і називають маленькі суми, які зазвичай заведено залишати у таких місцях – 1, 2 або 3 долари. Проте чоловік явно хоче заплатити більше і каже, що заплатить у 10 або 100 разів більше за їх звичайні чайові. Інших просить назвати свій середній бал на навчанні – і множить цю цифру на 10.

А кільком дівчатам щедрий покупець і зовсім відразу запропонував заплатити 100 або 200 доларів.

Яка реакція працівників

Хлопці й дівчата, які працюють на касах видачі, точно не очікували такого повороту подій. Одні впадають у ступор після того, як їм називають суму у 100 разів більшу за чайові, які вони отримують щодня. Інші не вірять і думають, що це жарт, просять припинити й не знущатись:

"Мені не потрібно так багато"

"Ти серйозно?"

"Припини, не жартуй"

"Я просто в шоці! Це так багато!"

"Це що, справді відбувається?"

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Проте зрештою всі розуміють, що чоловік налаштований вкрай серйозно. На відео видно, що робітники, переважко молодь, дуже зворушені вчинком Стюарта і щиро вдячні йому за таку щедрість у важкі часи:

"Це реально? Я намагаюсь не плакати. Ти навіть не знаєш, що це означає для мене", – сказала дівчина, яка до кінця не могла повірити, що це правда, а не жарт, і ніде немає прихованої камери. Вона була така щаслива, що намалювала на стаканчику його кумедний портрет.

Працівники шоковані такими щедрими чайовими / Скриншот з відео jayy8143

"Ми справді дуже вдячні тобі. Останні місяці були справді шаленими", – зізнався розчулений працівник одного із закладів.

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