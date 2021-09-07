На Reddit мужчина по имени Стюарт выложил видео, которое мгновенно стало вирусным. На нем он подъезжает к окошку выдачи заказов на авто и спрашивает работников, сколько бы чаевых они хотели получить.

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Сначала все удивляются и называют маленькие суммы, которые обычно принято оставлять в таких местах – 1, 2 или 3 доллара. Однако мужчина явно хочет заплатить больше и говорит, что заплатит в 10 или 100 раз больше их обычных чаевых. Других просит назвать свой средний балл на обучении – и умножает эту цифру на 10.

А нескольким девушкам щедрый покупатель и вовсе сразу предложил заплатить 100 или 200 долларов.

Какая реакция работников

Ребята, которые работают на кассах выдачи, точно не ожидали такого поворота событий. Одни впадают в ступор после того, как им называют сумму в 100 раз больше чаевых, которые они получают каждый день. Другие не верят и думают, что это шутка, просят прекратить и не издеваться:

"Мне не нужно так много"

"Ты серьезно?"

"Прекрати, не шути"

"Я просто в шоке! Это так много!"

"Это что, действительно происходит?"

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Однако в конечном итоге все понимают, что посетитель настроен крайне серьезно. На видео видно, что рабочие, в основному молодежь, очень тронуты поступком Стюарта и искренне благодарны ему за такую щедрость в трудные времена:

"Это реально? Я стараюсь не плакать. Ты даже не знаешь, что это значит для меня", – сказала девушка, которая до конца не могла поверить, что это правда, а не шутка, и нигде нет скрытой камеры. Она была так счастлива, что нарисовала на стаканчике его смешной портрет.

Работники шокированы такими щедрыми чаевыми / Скриншот с видео jayy8143

"Мы действительно очень благодарны тебе. Последние месяцы были безумными" , – признался растроганный работник одного из заведений.