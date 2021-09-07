Чоловік дивує працівників фаст-фуду: він дає їм величезні чайові

Невідомий благодійник влаштовує сюрпризи для працівників ресторанів швидкого харчування і дає їм великі чайові – до 200 доларів. На відео він показав, як можуть реагувати люди на такий щедрий подарунок.

На Reddit чоловік на ім'я Стюарт виклав відео, яке миттєво стало вірусним. На ньому він під'їжджає до віконечка видачі замовленням на авто і запитує працівників, скільки б чайових вони хотіли отримати.

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Спершу всі дивуються і називають маленькі суми, які зазвичай заведено залишати у таких місцях – 1, 2 або 3 долари. Проте чоловік явно хоче заплатити більше і каже, що заплатить у 10 або 100 разів більше за їх звичайні чайові. Інших просить назвати свій середній бал на навчанні – і множить цю цифру на 10.

А кільком дівчатам щедрий покупець і зовсім відразу запропонував заплатити 100 або 200 доларів.

Яка реакція працівників

Хлопці й дівчата, які працюють на касах видачі, точно не очікували такого повороту подій. Одні впадають у ступор після того, як їм називають суму у 100 разів більшу за чайові, які вони отримують щодня. Інші не вірять і думають, що це жарт, просять припинити й не знущатись:

"Мені не потрібно так багато"

"Ти серйозно?"

"Припини, не жартуй"

"Я просто в шоці! Це так багато!"

"Це що, справді відбувається?"

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Проте зрештою всі розуміють, що чоловік налаштований вкрай серйозно. На відео видно, що робітники, переважко молодь, дуже зворушені вчинком Стюарта і щиро вдячні йому за таку щедрість у важкі часи:

"Це реально? Я намагаюсь не плакати. Ти навіть не знаєш, що це означає для мене", – сказала дівчина, яка до кінця не могла повірити, що це правда, а не жарт, і ніде немає прихованої камери. Вона була така щаслива, що намалювала на стаканчику його кумедний портрет.

Працівники шоковані такими щедрими чайовими / Скриншот з відео jayy8143

"Ми справді дуже вдячні тобі. Останні місяці були справді шаленими", – зізнався розчулений працівник одного із закладів.

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