Користувач під ніком @jakiwi3 розповів про свою сумну історію на Reddit. Якось він помітив у своїй електронній скриньці лист від стрімінгової платформи Netflix, у якому повідомлялось про зміну пароля від облікового запису. Проте це не єдине, що здивувало чоловіка.

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Він прикріпив до свого допису скриншот цього повідомлення, у заголовку якого написано: "Привіт, хлопець, який спав з твоєю колишньою дружиною". А далі – повідомлення про те, що пароль змінено і він більше зможе користуватись цим обліковим записом.

Чоловік дізнався про зраду дружини через Netflix / Фото Reddit @jakiwi3

У подружжя був спільний акаунт на Netflix, тож, очевидно, його дружина та її коханець вирішили не просто змінити пароль, а ще й добряче образити обдуреного чоловіка на прощання. Чоловік розізлився не стільки через, що у нього нахабно відібрали акаунт, скільки через текст повідомлення.

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Він відзначив, що вони з дружиною ще навіть не розлучені, а у в образливому привітанні її вже названо "колишньою". Проте після такого вчинку ні про яке продовження стосунків не може йти й мова.

Ця відверта історія та такий грубий спосіб повідомити про свою зраду обурив інших користувачів Reddit. Вони взялись підтримувати чоловіка та порадили йому звернутись до техпідтримки, пояснити ситуацію та заблокувати цей акаунт для них або заявити, що вони шахраї та вкрали його обліковий запис.

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Хтось навіть почав шукати плюси у цій ситуації:

"Принаймні, вам більше ніколи не доведеться бути поруч з кимось таким токсичним. Використовуйте цей скриншот як доказ у суді, щоб отримати більше майна при розлученні"

"Вони варті одне одного"

Інші ж взялись будувати теорії про мотиви такого образливого вчинку: