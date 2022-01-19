Дружина розсміялася з цього прохання, чим серйозно засмутила коханого. Тепер чоловік з нею не розмовляє, а його рідня переконує, що вона неправа. Тому жінка звернулася за порадою до користувачів розважального ресурсу Reddit.
Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе
Чоловік був ініціатором
Коли пара одружувалася, чоловік запропонував підписати шлюбний договір. На той момент у нього була своя власність та досить висока зарплата. У дружини – невеличкий заробіток та борги перед університетом.
Пара ніколи раніше не ділилася інформацією про власні фінанси: вони лише давали гроші на спільні домашні витрати – від 1 тисячі до 1,2 тисячі доларів з кожного.
Минуло вже чотири роки після того, як дружина завершила навчання. Зараз вона працює лікарем-анестезіологом, а коханий – інженером. Їй вдається заробляти втричі більше, ніж чоловіку. І нещодавно вони через це досить серйозно посварилися.
Пара посварилася через зарплату / Фото Unsplash
"Попереднього тижня я придбала автомобіль Audi. Чоловік був дуже радий за мене, а потім спитав, скільки маю платити кожного місяця (гадав, що оплата частинами, – Life 24). Я відповіла, що купила все одразу за готівку. Він здивувався, адже я заробляю достатньо, щоб собі це дозволити. Після цього чоловік не розмовляв зі мною, а за кілька годин звернувся з вимогою анулювати шлюбний договір, бо пара нібито має ділитися фінансами", – пояснює жінка.
Дружина розсміялася йому в обличчя. Її здивувало, що коханий змінив погляди на цю ситуацію одразу після того, як почув про зарплату. Як результат – чоловік образився й наговорив багато зайвого, а згодом зателефонували його батьки. Вони сварили дружину за те, що та відмовилася ділитися фінансами.
Там почали розповідати, як чоловік підтримував мене, коли я вчилася в університеті. Хоча насправді він ніяк не допомагав. Мені тепер цікаво, чи справді я вчинила неправильно? – спиталася дружина у користувачів Reddit.
Ось найпопулярніші поради від людей:
- Не брехатиму, ви обоє не схожі на партнерів. Ви говорите так, ніби боретесь один проти одного в житті. Сприймайте цю зміну поглядів, як тривожний дзвіночок. Подумайте, як ви хочете вчинити в цій ситуації.
- Спершу він хотів, щоб шлюбний договір захистив його гроші, бо в тебе їх було небагато. А тепер, коли в тебе багато грошей, він хоче його анулювати, щоб отримати більше грошей? Не дивно, що ти розсміялася йому в обличчя.