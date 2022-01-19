Жена рассмеялась над этой просьбой, чем серьезно расстроила любимого. Теперь мужчина с ней не разговаривает, а его родня убеждает, что она неправа. Поэтому женщина обратилась за советом к пользователям развлекательного ресурса Reddit.

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Муж был инициатором

Когда пара поженилась, муж предложил подписать брачный договор. На тот момент у него была своя собственность и высокая зарплата. У жены небольшой заработок и долги перед университетом.

Пара никогда раньше не делилась информацией о собственных финансах: они только давали деньги на общие домашние расходы – от 1 тысячи до 1,2 тысячи долларов с каждого.

Прошло уже четыре года после того, как супруга завершила учебу. Сейчас она работает врачом-анестезиологом, а любимый – инженером. Ей удается зарабатывать втрое больше, чем мужу. И недавно они из-за этого довольно серьезно поругались.

Пара поругалась из-за зарплаты / Фото Unsplash

"На прошлой неделе я приобрела автомобиль Audi. Муж был очень рад за меня, а потом спросил, сколько должна платить каждый месяц (думал, что оплата частями – Life 24). Я ответила, что купила все сразу за наличные деньги. Он удивился, ведь я зарабатываю достаточно, чтобы себе это позволить. После этого муж не разговаривал со мной, а через несколько часов обратился с требованием аннулировать брачный договор, потому что пара якобы должна делиться финансами", – объясняет женщина.

Жена рассмеялась ему в лицо. Ее удивило, что любимый поменял взгляды на ситуацию сразу после того, как услышал о зарплате. Как результат – муж обиделся и наговорил много лишнего, а потом позвонили его родители. Они ругали жену за то, что та отказалась делиться финансами.

Там стали рассказывать, как муж поддерживал меня, когда я училась в университете. Хотя на самом деле он никак не помогал. Мне теперь интересно, действительно ли я поступила неправильно? – спросила жена пользователей Reddit.

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