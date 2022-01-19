Вже не вигідно: чоловік хоче розірвати шлюбний договір, бо дружина тепер заробляє більше

Після шести років шлюбу чоловік вимагав розірвати шлюбний договір із дружиною. Це сталося одразу після того, як він дізнався, що кохана заробляє втричі більше.

Дружина розсміялася з цього прохання, чим серйозно засмутила коханого. Тепер чоловік з нею не розмовляє, а його рідня переконує, що вона неправа. Тому жінка звернулася за порадою до користувачів розважального ресурсу Reddit.

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Чоловік був ініціатором

Коли пара одружувалася, чоловік запропонував підписати шлюбний договір. На той момент у нього була своя власність та досить висока зарплата. У дружини – невеличкий заробіток та борги перед університетом.

Пара ніколи раніше не ділилася інформацією про власні фінанси: вони лише давали гроші на спільні домашні витрати – від 1 тисячі до 1,2 тисячі доларів з кожного.

Минуло вже чотири роки після того, як дружина завершила навчання. Зараз вона працює лікарем-анестезіологом, а коханий – інженером. Їй вдається заробляти втричі більше, ніж чоловіку. І нещодавно вони через це досить серйозно посварилися.

Пара посварилася через зарплату / Фото Unsplash

"Попереднього тижня я придбала автомобіль Audi. Чоловік був дуже радий за мене, а потім спитав, скільки маю платити кожного місяця (гадав, що оплата частинами, – Life 24). Я відповіла, що купила все одразу за готівку. Він здивувався, адже я заробляю достатньо, щоб собі це дозволити. Після цього чоловік не розмовляв зі мною, а за кілька годин звернувся з вимогою анулювати шлюбний договір, бо пара нібито має ділитися фінансами", – пояснює жінка.

Дружина розсміялася йому в обличчя. Її здивувало, що коханий змінив погляди на цю ситуацію одразу після того, як почув про зарплату. Як результат – чоловік образився й наговорив багато зайвого, а згодом зателефонували його батьки. Вони сварили дружину за те, що та відмовилася ділитися фінансами.

Там почали розповідати, як чоловік підтримував мене, коли я вчилася в університеті. Хоча насправді він ніяк не допомагав. Мені тепер цікаво, чи справді я вчинила неправильно? – спиталася дружина у користувачів Reddit.

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