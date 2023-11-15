Покупцем став Чарльз Хак – колекціонер марок. Чоловік є власником кількох інших схожих екземплярів.

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Спочатку марка коштувала копійки

Знаменита марка "Перевернута Дженні" датується 1918 роком. Початкова її ціна становила 24 центи.



Рідкісну марку купили за 2 мільони доларів / Siegel Auction Galleries

Популярність наклейки пов'язують з її рідкістю, адже на той час було надруковано всього 100 штук. Також на ній зображений літак, який був помилково надрукований догори ногами.

Наклейка "Перевернута Дженні" входила в колекцію, випущену на честь початку регулярної авіапошти. У центрі її вміщено зображення літака Curtiss JN-4. Загалом було продано 100 таких "перевернутих" марок і відтоді вони стали бажаними для колекціонерів по всьому світу.

Марка настільки відома, що одного разу її показали в одному з епізодів американського мультсеріалу "Сімпсони".

Завдяки своїй рідкісності марка практично миттєво зросла в ціні після виходу у світ, і за останні десятиліття її екземпляри були продані на кількох аукціонах.